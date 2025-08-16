Παναθηναϊκός: «Δεν χάνω...» - Ο Τολιόπουλος «προκάλεσε» τον Ρογκαβόπουλο σε διαγωνισμό τριπόντων
Ο Βασίλης Τολιόπουλος προκάλεσε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει από τον νέο του συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ζήτησε από τους φίλους του «τριφυλλιού» να στείλουν ερωτήσεις στον Έλληνα γκαρντ.
Ο Τολιόπουλος απάντησε σε αυτές σε ένα απολαυστικό video που ανέβηκε στο Club 1908. Ο διεθνείς γκαρντ του Παναθηναϊκού είπε, μεταξύ άλλων, ότι θα «έκλεβε» το παιχνίδι μέσης απόστασης του Κέντρικ Ναν, ενώ σε ερώτηση ποιος θα έβαζε περισσότερα τρίποντα εκείνος ή ο Ραγκαβόπουλος, απάντησε: «Εγώ σίγουρα. Από τον Ρόγκα δεν χάνω ποτέ».
