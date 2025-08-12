Παναθηναϊκός: Το νέο «πράσινο» κεφάλαιο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (pics)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε πολλές σημαντικές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, με αυτή του Νίκου Ρογκαβόπουλου να δημιουργεί αίσθηση.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων παικτών που μπορούν να κάνουν άμεσα τη διαφορά στη Euroleague, με τον ίδιο τον παίκτη να κάνει το σημαντικότερο βήμα της καριέρας του και να γνωρίζει πως αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει συναντήσει.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στα... πράσινα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του Club 1908 παρουσίασε τις πρώτες του στιγμές.

First days in green and a new chapter begins for Nikos Rogkavopoulos! ??



Check out exclusive shots from his first training session as a member of Panathinaikos BC AKTOR!



Watch full album on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l ?#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic… pic.twitter.com/ZQEjStizmz — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 12, 2025

Διαβάστε επίσης