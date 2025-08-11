Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς

Σε ρυθμούς... Ρισόν Χολμς κινούνται στον Παναθηναϊκό AKTOR μιας και ο Αμερικανός παίκτης έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού προχώρησε σε μία ακόμα εντυπωσιακή μετραφή από τον "μαγικό" κόσμο του ΝΒΑ, με τον Αμερικανό σέντερ να φοράει τη φανέλα του "τριφυλλιού" για να κάνει τη διαφορά με το... καλημέρα.

Από την πρώτη στιγμή που ο Χολμς πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα κέρδισε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο της ομάδας και μοιάζει να έχει... στρωθεί στη δουλειά λίγο καιρό πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media ο Χολμς ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσειςστο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» και δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες. Πλέον αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του για να διευθετήσει κάποιες τελευταίες προσωπικές του υποθέσεις και να αφιχθεί κε νέου στη χώρα μας για την έναρξη της προετοιμασίας εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Διαβάστε επίσης