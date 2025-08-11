Παναθηναϊκός AKTOR: Παίκτες που διαθέτουν εμπειρία 1.966 αγώνων στο ΝΒΑ!

Το «τριφύλλι» έχει ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 6 NBAers στο ρόστερ του, οι οποίοι «αγγίζουν» τα 2.000 παιχνίδια στο «μαγικό κόσμο» της άλλης άκρης του Ατλαντικού.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι… υπερπολυτελές από κάθε άποψη. Οι «πράσινοι» έχουν γεμίσει ποιότητα και λύσεις, κάνοντας τον κόσμο τους να ανυπομονεί για την σεζόν που θα ξεκινήσει σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα.

Σε μια εποχή όπου είναι εύκολο ομάδες του ΝΒΑ να πάρουν παίκτες από την Ευρώπη, το «τριφύλλι» συνέθεσε έμψυχο δυναμικό που έκανε το ακριβώς αντίθετο. Έπεισε σημαντικούς αθλητές να προτιμήσουν την Ελλάδα και τη EuroLeague. Δίνοντας πολλά χρήματα, αλλά κι ένα περιβάλλον που δεν το βρίσκει ένας επαγγελματίας ούτε στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Πέραν όλων των άλλων, ο Παναθηναϊκός θα μπει στη νέα EuroLeague ως η ομάδα με τους 6 NBAers. Μάλιστα στην πλειοψηφία τους δεν ήταν απλά... περαστικοί. Είχαν ρόλο, καλούς αριθμούς και άφησαν το δικό τους σημάδι. Με τελευταία προσθήκη τον Ρισόν Χολμς που έχει στην «πλάτη» του σχεδόν δεκαετή παρουσία στο ΝΒΑ!

Το πλέον εντυπωσιακό, είναι το άθροισμα των αγώνων που έχουν οι 6 «πράσινοι» NBAers. Αυτοί είναι οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Μαζί μετρούν 1.966 ματς στο «μαγικό κόσμο». Αριθμός συγκλονιστικός για τα αστέρια του Παναθηναϊκού AKTOR. Τα περισσότερα έχει ο Όσμαν με 495, ενώ ακολουθεί ο Χολμς με 3 λιγότερα.

Αναλυτικά οι αγώνες των ΝΒΑers του Παναθηναϊκού (σε παρένθεση οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκαν):

Τζέντι Όσμαν 495
(Καβαλίερς, Σπερς)

Ρισόν Χολμς 492
(Σίξερς, Σανς, Κινγκς, Μάβερικς, Ουίζαρντς)

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 350
(Νάγκετς, Τίμπεργουλβς, Τζαζ, Σπερς, Σέλτικς, Ράπτορς)

Τζέριαν Γκραντ 287
(Νικς, Μπουλς, Μάτζικ, Ουίζαρντς)

Κέντρικ Ναν 212
(Χιτ, Ουίζαρντς, Λέικερς)

Ομέρ Γιούρτσεβεν 130
(Χιτ, Τζαζ)

