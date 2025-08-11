Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!

Το βραβείο του καλύτερου Ισπανού παίκτης, εκτός Ισπανικών τοιχών θα παραλάβει ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού από την ισπανική Ομοσπονδιά μπάσκετ.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ Παναθηναϊκός
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μία ακόμα σπουδαία διάκριση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να βραβευτεί από την ισπανική Ομοσπονδία ως ο καλύτερος Ισπανός παίκτης που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Η διάκριση αυτή, βεβαίως, αντανακλά και στην ομάδα του Παναθηναϊκού η οποία έχει στις τάξεις της έναν ακόμα πραγματικό σούπερ σταρ του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Η ισπανική Ομοσπονδία μπάσκετ, όπως αναφέρει η «MARCA», θα βραβεύσει τον αστέρα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο «VI Spanish Basketball Gala» ως τον καλύτερο Ισπανό παίκτη που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Χουάντσο στην Euroleague είχε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, ενώ πέρσι μέτρησε 4,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ.

Ο Ερνάγκομεθ διαδέχεται ουσιαστικά τον Σάντι Αλντάμα, που πήρε το συγκεκριμένο βραβείο πέρσι. Σε μία λίστα που υπάρχει ακόμα ο Μαρκ Γκασόλ (2019), ο Σέρχι Ροντρίγκεθ (2021) και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ (2022).

