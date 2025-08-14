Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» οι ετήσιες κάρτες φιλάθλου

Στον... αέρα βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι ετήσιες κάρτες φιλάθλου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" προχωράει σε μία ακόμα κίνηση η οποία γίνεται προς όφελος του κόσμου της ομάδας με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μοναδικά προνόμια.

Γίνε μέλος του CLUB 1908 και απόκτησε μοναδικά προνόμια.



Λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, έφτασε η ώρα για να αποκτήσεις το membership του 2025/26 και μαζί την ευκαιρία για μοναδικά προνόμια για την αγαπημένη σου ομάδα.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει… pic.twitter.com/ypPHXnupLr — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 14, 2025

Η σχετική ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Γίνε μέλος του CLUB 1908 και απόκτησε μοναδικά προνόμια.

Λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, έφτασε η ώρα για να αποκτήσεις το membership του 2025/26 και μαζί την ευκαιρία για μοναδικά προνόμια για την αγαπημένη σου ομάδα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φίλους του τριφυλλιού πως ξεκινά η δυνατότητα αγοράς της ετήσιας κάρτας φιλάθλου (membership), που θα αφορά στην προσεχή αγωνιστική περίοδο (2025/26). Η απόκτηση του membership θα σηματοδοτεί τη δυνατότητα των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR να προμηθευτούν τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, να αγοράσουν τα επίσημα προϊόντα της ομάδας και, φυσικά, να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty program) του CLUB 1908.

Διαβάστε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!»

Διαβάστε επίσης