Eurobasket 2025, Βοσνία -Γεωργία 84-76: Νίκη-πρόκριση για τους Βόσνιους

Τεράστια νίκη πέτυχε η Βοσνία που επικράτησε στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της Γεωργίας με 84-76 και "κλείδωσε" την παρουσία της στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Από την άλλη, η Γεωργία που φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων θα πρέπει να περιμένει μέχρι αργά το βράδυ για να μάθει το αποτέλεσμα του Ισπανία - Ελλάδα, έστι ώστε να μάθει την τελική της κατάταξη στον βαθμολογικό πίνακα του ομίλου.

Μετά και από αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική μας ομάδα παίζει... κανονικό τελικό με την Ισπανία καθώς σε περίπτωση νίκης θα τερματίσει στην πρώτη θέση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πλασαριστεί στην τέταρτη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς ο οποίος τελειώσε τον αγώνα με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τζον Ρόμπερτσον που είχε και αυτός 15 πόντους αλλά και 5 ασίστ. Κομβικός ο Άτιτς με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Βράμπατς προσέθεσε 10 πόντους.

Από πλευράς Γεωργίας ο Μαμουκελασβίλι είχε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάλντγουιν είχε 18 και ο Μπιτάτζε 15.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76

