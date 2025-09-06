Eurobasket 2025: Προπονήθηκε ο Σαμοντούροβ, όλοι στη διάθεση του Σπανούλη για Ισραήλ

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με το Ισραήλ. Την Κυριακή (7/9) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει το Ισραήλ, στη «μάχη» για τους «16» του Eurobasket.

Άπαντες είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το μεγάλο παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και προπονήθηκε χωρίς προβλήματα. Φωνάζοντας «παρών» για το ματς στη Ρίγα.

Ο νεαρός άσος του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να παίξει με την Ισπανία στο τελευταίο ματς των ομίλων. Έως τώρα έχει πάρει χρόνο και καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο που του δίνεται.