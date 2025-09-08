Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψε στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τζέριαν Γκραντ

Ο Τζέριαν Γκραντ ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας σεζόν και ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του, παρά τις απουσίες λόγω του EuroBasket 2025.

Πλέον, στη διάθεση του Χρήστου Σερέλη βρίσκεται και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Team USA στο Americup (κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο), ξεκουράστηκε για μια εβδομάδα και πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το σπουδαίο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που για πρώτη φορά θα γίνει στην Αυστραλία. Η αποστολή του τριφυλλιού θα αναχωρήσει σε δύο γκρουπ.

Το πρώτο γκρουπ με τους παίκτες που κάνουν προετοιμασία θα φύγει το Σάββατο (13/9). Οι διεθνείς της Ελλάδας και της Τουρκίας θα φύγουν με το δεύτερο γκρουπ για τη Μελβούρνη αφού είναι πιθανό οι δύο ομάδες να περάσουν στα ημιτελικά του EuroBasket.

Εφόσον γίνει αυτό, οι διεθνείς θα επιστρέψουν από την Λετονία την Δευτέρα (15/9) και την Τρίτη (16/9) φεύγουν με το δεύτερο γκρουπ για την Αυστραλία. Στο δεύτερο γκρουπ θα βρίσκεται και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε λίγες ημέρες άδεια μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Ισπανίας από το EuroBasket.

Ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις θα συνεχίσουν τη δουλειά εν όψει της νέας σεζόν στο κλειστό του «Telekom Center Athens» προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα έτοιμοι για να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.

