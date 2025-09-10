Μποντιρόγκα για Final 4: «Η Αθήνα έχει βαθιά μπασκετική κληρονομιά με παθιασμένους οπαδούς»

Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια!

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης επικράτησε με 8-3 ψήφους και το «Telekom Center Athens» θα φιλοξενήσει τη σπουδαία διοργάνωση τον Μάιο του 2026.



Το γεγονός ανακοίνωσε και επίσημα η EuroLeague, με τον πρόεδρο Ντέγιαν Μποντιρόγκα να εμφανίζεται ενθουσιασμένος και σίγουρος για την επιτυχία του Final 4.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και μια από τις πιο παθιασμένες βάσεις οπαδών στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα παραμένει μια βασική αγορά για την Euroleague Basketball, με δύο κορυφαίους συλλόγους να αγωνίζονται ετησίως, μια απίστευτα αφοσιωμένη κοινότητα οπαδών και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ένα ακόμη εντυπωσιακό γεγονός».

Από την πλευρά του ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας ανέφερε: «Η δέσμευση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της και το πάθος των Ελλήνων οπαδών, την καθιστά ιδανικό χώρο για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η υποστήριξη και η δέσμευσή τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Final Four στην Αθήνα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχή υποστήριξή τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε για άλλη μια φορά μια αξέχαστη εκδήλωση».

Διαβάστε επίσης