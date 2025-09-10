H Euroleague ανακοίνωσε και επίσημα τη διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε και επίσημα τη διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα, με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να είναι σίγουρος πως θα πρόκειται για μια εντυπωσιακή διοργάνωση.

Newsbomb

H Euroleague ανακοίνωσε και επίσημα τη διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με το Final Four της Euroleague να διεξάγεται και πάλι στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια.

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης επικράτησε με 8-3 ψήφους και το Telekom Center Athens θα ντυθεί και πάλι στα χρώματα της διοργάνωσης τον Μάιο.

Το γεγονός ανακοίνωσε και επίσημα η EuroLeague με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να εμφανίζεται ενθουσιασμένος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

"Η Euroleague Basketball είναι περήφανη που ανακοινώνει ότι το Final Four της EuroLeague του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας την υψηλού κύρους διοργάνωση σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του μπάσκετ.

Το Final Four της EuroLeague του 2026 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, έναν χώρο χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Αρχικά κατασκευασμένο το 1994 και εκτενώς ανακαινισμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το Telekom Center Athens έχει φιλοξενήσει έκτοτε αμέτρητες θρυλικές στιγμές του μπάσκετ. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου και στη συνέχεια ο τελικός στις 24 Μαΐου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το Final Four, με την πρώτη να είναι το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague επιστρέφει στον εμβληματικό χώρο, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα της Αθήνας ως ακρογωνιαίου λίθου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και μια από τις πιο παθιασμένες βάσεις οπαδών στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Πρόεδρος της Euroleague Basketball. «Η Ελλάδα παραμένει μια βασική αγορά για την Euroleague Basketball, με δύο κορυφαίους συλλόγους να αγωνίζονται ετησίως, μια απίστευτα αφοσιωμένη κοινότητα οπαδών και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ένα ακόμη εντυπωσιακό γεγονός».

«Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση που συνεχίζουμε να χτίζουμε με τις παραδοσιακές μας αγορές», δήλωσε ο Paulius Motiejunas, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball. «Η δέσμευση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της και το πάθος των Ελλήνων οπαδών, την καθιστά ιδανικό χώρο για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η υποστήριξη και η δέσμευσή τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Final Four στην Αθήνα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχή υποστήριξή τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε για άλλη μια φορά μια αξέχαστη εκδήλωση».

Η επανάληψη της διοργάνωσης του Final Four στην Αθήνα υπογραμμίζει την εστίαση της Euroleague Basketball στην παροχή ζωντανών εμπειριών παγκόσμιας κλάσης για τους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης".

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Πιστέψαμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ»

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

14:22ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Tether συνεχίζει τις επενδύσεις σε Bitcoin, χρυσό και γη - Τι σημαίνει αυτό;

14:21LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για την Ελένη Τσολάκη – Η πρεμιέρα και η ομάδα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη: Σφαίρα πέρασε ξυστά από εργαζόμενο καθαριότητας - Τοκάρεφ, μαχαίρια και μπουφάν πυροσβεστικής στο σπίτι του πιστολέρο στην Κυψέλη

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΚΟΜΕΔ: Ενας χρόνος λειτουργίας - Δείτε τον απολογισμό της ενίσχυσης του οπτικοακουστικού κλάδου

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε την εμφάνιση: Αυτά τα χαρακτηριστικά μας κάνουν ακαταμάχητους, δείχνει νέα μελέτη - Τα 5 «σημάδια γοητείας»

14:09LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: H Αθηνά συνεχίζει να παλεύει με τα χτυπήματα της προδοσίας από τον Τζον

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του χιλιάδες Ecstasy

14:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Ταμείο Καινοτομίας: «Θετικό βήμα, αλλά τα 50 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν για τις πραγματικές ανάγκες»

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε προς Πούτιν: Επικίνδυνο αυτό που έγινε στην Πολωνία - Θα υπερασπιστούμε τις χώρες του ΝΑΤΟ

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drones στην Πολωνία: Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Δούκας: «Το Final 4 της Αθήνας, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης, θα είναι το πιο επιτυχημένο»

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2025- Οι δικαιούχοι και τα ποσά

13:52LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ήταν κάτι απρόβλεπτο, ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα», είπε για τον σύντροφό της

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της ελληνικής πρεσβείας στο Νεπάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η Ελλάδα και ο τελικός νικητής

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψαν F-16 από Πολωνία και F-35 της Ολλανδίας με συνδρομή AWACS και ιπτάμενων τάνκερ από ΝΑΤΟ - Δείτε τις φωτογραφίες

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drones στην Πολωνία: Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη: Σφαίρα πέρασε ξυστά από εργαζόμενο καθαριότητας - Τοκάρεφ, μαχαίρια και μπουφάν πυροσβεστικής στο σπίτι του πιστολέρο στην Κυψέλη

13:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρέλα Τζόκοβιτς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική - Τι έγραψε στα ελληνικά

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία - Επίθεση στην Πολωνία: Χτύπησαν με drones-δόλωμα; Ποια είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Gerbera»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Εξερράγη γκαζάκι - Νεκρός ένας άνδρας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους - «Πρέπει να γίνεις ο πρωθυπουργός μας»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ