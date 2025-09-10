Βρούτσης: «Δεν είμαστε απλά έτοιμοι, αλλά πανέτοιμοι να διοργανώσουμε το Final Four»

Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Σήμερα», τονίζοντας πως η Αθήνα είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί το Final Four του 2026.

Μάλιστα, υπενθύμισε στους τηλεθεατές πως η κρίσιμη συνεδρίαση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί σήμερα και πως εκτός απροόπτου θα παρθεί η πολυπόθητη απόφαση.

Επιπρόσθετα, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε πως δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το «Telekom Center Athens» το να έρθει το Final Four στην πατρίδα μας, αλλά με το καλό του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα.

Όσα είπε ο Γιάννης Βρούτσης:

«Σε δύο ώρες από τώρα, με τα στοιχεία που έχω μέχρι τώρα ως υπουργείο Αθλητισμού, στη βάση της επικοινωνίας που έχουμε με τη Euroleague όλο αυτό το διάστημα, τη συζήτηση που έγινε, τη διαπραγμάτευση που έγινε, τα έγγραφα που στείλαμε για τη δυνατότητα της χώρας να διοργανώσει το Final Four. Στις 11:00 συνεδριάζει η Euroleague.

Οι 13 ομάδες θα αποφασίσουν αν θα γίνει στο Βελιγράδι ή στην Αθήνα εκτός απροόπτου. Δεν είναι μια θεσμική οντότητα, βάσει της οποίας θα αποφασίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ήδη είναι μια αναβληθείσα ημερομηνία η σημερινή συνεδρίαση. Δεν είμαστε απλά έτοιμοι, αλλά πανέτοιμοι να διοργανώσουμε το Final Four. Το ΟΑΚΑ είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης πλέον. Δεν αφορά όμως το ΟΑΚΑ, αλλά τον ελληνικό αθλητισμό.

Είμαστε μια παγκόσμια δύναμη στο μπάσκετ. Το αποδεικνύουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες τους. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης. Θέλουμε το Final Four. Η κυβέρνηση το θέλει. Όλοι το θέλουν και οι Ολυμπιακοί. Είσαι Έλληνας και αυτό ενώνει τους πάντες. Κάθε ανάληψη έχει το ρίσκο της. Έχουν συμβεί πολύ μεγαλύτερα γεγονότα, δεν θα μπορέσουμε να κοντρολάρουμε μια διοργάνωση σε ένα κλειστό όπως το ΟΑΚΑ;».