Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Σορτς, δεν ακολουθεί την αποστολή στην Αυστραλία

Απρόοπτο για τον Τι Τζέι Σορτς. Ο νεοφερμένος Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, ταλαιπωρείται από ίωση. Μάλιστα την περνά αρκετά βαριά, σε τέτοιο σημείο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί κιόλας.

Ο βραχύσωμος άσος των «πράσινων» είναι αρκετά άτυχος, καθώς λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος δε θα ακολουθήσει την αποστολή για την Αυστραλία. Εκεί όπου την Κυριακή θα ταξιδέψει το πρώτο γκρουπ, για το ιστορικό «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας και κοντά στους ομογενείς.