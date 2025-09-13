Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Σορτς, δεν ακολουθεί την αποστολή στην Αυστραλία
Άτυχος ο Αμερικανός γκαρντ που ταλαιπωρείται από ίωση και νοσηλεύεται μάλιστα, με αποτέλεσμα να μένει στην Αθήνα και να μην ταξιδεύει για την Αυστραλία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Απρόοπτο για τον Τι Τζέι Σορτς. Ο νεοφερμένος Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, ταλαιπωρείται από ίωση. Μάλιστα την περνά αρκετά βαριά, σε τέτοιο σημείο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί κιόλας.
Ο βραχύσωμος άσος των «πράσινων» είναι αρκετά άτυχος, καθώς λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος δε θα ακολουθήσει την αποστολή για την Αυστραλία. Εκεί όπου την Κυριακή θα ταξιδέψει το πρώτο γκρουπ, για το ιστορικό «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας και κοντά στους ομογενείς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Υποβάθμιση από το Fitch λόγω πολιτικής κρίσης
00:43 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων στο ΣΑ του ΟΗΕ
23:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονου
20:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ
16:05 ∙ LIFESTYLE