Παναθηναϊκός AKTOR: Ο σύνδεσμος της Μελβούρνης υποδέχτηκε την αποστολή στην Αυστραλία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Κοντά στους Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» έρχονται κοντά με τους συμπατριώτες μας που ζουν μόνιμα στην χώρα της Ωκεανίας, γι’ αυτό κι έκαναν το μεγάλο ταξίδι.

Γεγονός που εκτίμησαν οι ομογενείς. Μάλιστα, στην άφιξη των «πράσινων» βρέθηκε αντιπροσωπεία του συνδέσμου φιλάθλων Παναθηναϊκού της Μελβούρνης. Για να υποδεχθεί τα μέλη της ομάδας που ταξίδεψαν με το πρώτο γκρουπ.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, συνομίλησε μαζί τους και δέχτηκε τη ζεστή τους υποδοχή. Ελληνική νοοτροπία η οποία διατηρείται ακόμη και στην Αυστραλία από τους ομογενείς μας.