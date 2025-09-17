Παρτιζάν: Υποδοχή με Σέρβικους χορούς στην Αυστραλία

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9) θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν. Οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκονται στην Αυστραλία, για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αλλά και για να τιμήσουν με την παρουσία τους, τους ομογενείς από Ελλάδα και Σερβία που είναι μεγάλη κοινότητα.

Η αποστολή της ομάδας του Βελιγραδίου έφτασε στη Μελβούρνη και κατέλυσε στο ίδιο ξενοδοχείο με τους «πράσινους». Μάλιστα εκεί την περίμεναν δεκάδες Σέρβοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν θερμά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους παίκτες του.

Υπήρχε μέχρι και γκρουπ με παραδοσιακούς χορούς της Σερβίας, για να τιμήσουν την αποστολή της Παρτιζάν. Κάτι που δείχνει τη σημασία που έχει η παρουσία των ευρωπαϊκών ομάδων στην Αυστραλία, για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα για συχνή επαφή με τις ομάδες της χώρας καταγωγής τους.