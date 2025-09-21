Απίθανη στιγμή στην Αυστραλία: Ο Ναν συνάντησε Έλληνα καθηγητή του από το κολέγιο - Δείτε βίντεο

Ο Κέντρικ Ναν είχε μία ιδιαίτερη συνάντηση στο Σίδνεϊ λίγο πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τους Adelaide 36ers.

Ηλίας Λαλιώτης

Απίθανη στιγμή στην Αυστραλία: Ο Ναν συνάντησε Έλληνα καθηγητή του από το κολέγιο - Δείτε βίντεο
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το ιστορικό 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία και στο Σίδνεϊ μετά την Μελβούρνη.

Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τους Adelaire 36ers στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το γήπεδο, ο Κέντρικ Ναν είχε μία ιδιαίτερη και απρόσμενη συνάντηση.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ είδε έναν Έλληνα καθηγητή που είχε στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις (2013-2016) όταν σπούδαζε εκεί. Ο καθηγητής ήταν εκεί για ένα συνέδριο στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και πήγε στο ξενοδοχείο για να βρει τον παλιό φοιτητή του.

Ο Κέντρικ Ναν τον θυμήθηκε και οι δύο άνδρες τα είπαν για λίγη ώρα πριν ο Παναθηναϊκός αναχωρήσει για την αναμέτρηση με τους Adelaire 36ers.

Δείτε τα βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DO2tDARjLR0/

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγήθηκαν στην Αστυνομία οι τρεις 20χρονοι μετά την άγρια συμπλοκή στο παλιό λιμάνι

12:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίθανη στιγμή στην Αυστραλία: Ο Ναν συνάντησε Έλληνα καθηγητή του από το κολέγιο - Δείτε βίντεο

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί στρατιώτες

12:36ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρέλα» στο Σίδνεϊ με το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (photos)

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Αταμάν και selfies με τον κόσμο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ατύχημα για τον Χένρι Καβίλ – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρος: Βρέθηκε γατάκι που είχε χαθεί για επτά ημέρες στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Η έκταση των πάγων της Αρκτικής φτάνει στο ετήσιο ελάχιστο

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη»

12:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος – «Δήλωσε θολωμένος, έχασε τον αυτοέλεγχο», είπε ο δικηγόρος του

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Θρήνος για τον 27χρονο Χρήστο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Μπερνάρ Αρνό για φόρο στους πλούσιους: «Θα καταστρέψει την οικονομία» – Αντιπαράθεση με γνωστό οικονομολόγο

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στη Χάγη σε διαμαρτυρία κατά της μεταναστευτικής πολιτικής - Βίντεο

11:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers για το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Υλίκη: Άγνωστοι έκαναν θαλάσσιο σκι, αγνοώντας σχετική νομοθεσία - Δείτε βίντεο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου: Συγκλονιστικό βίντεο από ψηλά – Ήχησε το «112», οι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» - Τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό 7 Ρίχτερ στην Τουρκία

11:15ΕΛΛΑΔΑ

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Πολίτες κάνουν γιόγκα στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

11:12ΠΟΛΤΟΣ

Tα πανάκριβα οπλικά συστήματα θέλουν καλοπληρωμένους στρατιωτικούς

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτοκίνητο κρεμάστηκε στο κενό στον Άγιο Λουκά - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» - Τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό 7 Ρίχτερ στην Τουρκία

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

12:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος – «Δήλωσε θολωμένος, έχασε τον αυτοέλεγχο», είπε ο δικηγόρος του

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυριακάτικη ανασκόπηση με ΑΟΖ με Λιβύη, φρεγάτα Belharra, Chevron και εργασιακά

10:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος – «Την έβλεπα από το νοσοκομείο και έλεγε τα καλύτερα για εκείνον», λέει φίλη της 59χρονης

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Είχε Άγιο: Γυναίκα σώθηκε χωρίς γρατζουνιά μετά από βουτιά αυτοκινήτου σε χαράδρα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο: Πυροβόλησε την κόρη του και έτρεχε με την καραμπίνα στη Συγγρού

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Το MAGA ξεσηκώνεται εναντίον του Eρντογάν: Η Λόρα Λούμερ «ξαναχτυπά» και δίνει «τελεσίγραφο» σε Τραμπ - «Πίσω στις σπηλιές τους» οι νεοθωμανιστές

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Γορτυνία: «Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι από ένα λάθος», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για το φονικό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ