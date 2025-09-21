Η Αυστραλία είναι πράσινη Παναθηναϊκέ (Photos)

Σύνδεση με την Ελλάδα. Συγκίνηση. Παιδιά που μιλούν σπαστά ελληνικά, αλλά με καμάρι φορούσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι το καμάρι της χώρας τους. Ο «γίγαντας» με το παγκόσμιο brand που κάνει περήφανους τους ανθρώπους που οι πρόγονοί τους έκαναν το τεράστιο ταξίδι για μια καλύτερη ζωή.

Οι στιγμές στην Αυστραλία για το 7ο «Παύλος Γιαννακόπουλος», συγκλονιστικές. Το εγχείρημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ακόμη και ο πιο αισιόδοξος δεν μπορούσε να περιμένει πως θα στεφθεί με τέτοια επιτυχία.

Παντού λατρεία, παντού Έλληνες, παντού πατρίδα. Ακόμη και στην άλλη άκρη της γης. Μελβούρνη και Σίδνεϊ βάφτηκαν πράσινες και γαλανόλευκες συγχρόνως.

Δύο αρένες κατάμεστες στα ματς του «τριφυλλιού». Παντού αγάπη και χαμόγελα. Από ανθρώπους κάθε ηλικίας που είχαν να μοιραστούν μια ιστορία. Γιατί αισθάνθηκαν πως είδαν «δικούς» τους ανθρώπους. Πατριωτάκια τους!

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στα ματς. Εκατοντάδες στις εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν, δίπλα στην ελληνική κοινότητα των δύο μεγαλουπόλεων. Ο Παναθηναϊκός έκανε το ακατόρθωτο και αγκαλιάστηκε θερμά.