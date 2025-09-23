Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα της αποκάλυψης πλησιάζει για τη νέα φανέλα! – Πότε γίνεται η παρουσίαση

Η νέα φανέλα του «τριφυλλιού» είναι έτοιμη και αύριο (24/09) θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια.

Η επίσημη παρουσίαση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, με τη φανέλα να διατηρεί τον παραδοσιακό σχεδιασμό της και τα χαρακτηριστικά χρώματα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

New season. Same unstoppable spirit. ?



Made on a proud legacy, the 2025/26 Panathinaikos BC AKTOR home jersey reflects the greatness of our Club and the timeless spirit of our people.



Crafted with pride by @adidasHoops.



Unveiled tomorrow at 12:00.#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/SpzQLxvTzK — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 23, 2025

Η μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα

Μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού AKTOR παραμένει και τη φετινή χρονιά το «Πάμε Στοίχημα» και δημιούργησε ένα επικό βίντεο με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον σούπερ σταρ των «πράσινων» Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος «μπουκάρει» στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» ανοίγει το ντουλάπι του και αποκάλυψε τη νέα φανέλα της ομάδας στους Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου και Γκραντ που ήταν μαζί του στα αποδυτήρια.

Οι αντιδράσεις των υπολοίπων παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν τρομερές, αφού έμειναν με το στόμα ανοικτό, ενώ ο Κέντρικ Ναν ξεκαθάρισε: «Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Από φέτος αλλάζουν όλα. Πάμε Στοίχημα;».

https://www.instagram.com/reel/DO8JVtrCCtJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

