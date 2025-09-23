Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του κόσμου τα Combo Tickets για τη Euroleague

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε ότι τέθηκαν στην κυκλοφορία τα δύο πακέτα Combo Tickets για τη σεζόν 2025/26 στη Euroleague.

Newsbomb

Athens Telekom Center
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «τριφύλλι» προσφέρει δύο ειδικά πακέτα πριν από την έναρξη των αγώνων, τα οποία περιλαμβάνουν τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να επιλέξουν το Combo Ticket 1 (Βιλερμπάν, Παρτίζαν, Βαλένθια) ή Combo Ticket 2 (Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ), εξασφαλίζοντας τη θέση τους στο Telecom Center Athens. Παράλληλα επωφελούνται έκπτωσης της τάξεως του 10% στην αγορά τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν 2025/26, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τη μαγεία των εντός έδρας αναμετρήσεων της EuroLeague, με τα Combo Tickets, εξασφαλίζοντας τη θέση σας σε τρεις κορυφαίους ευρωπαϊκούς αγώνες, με μία μόνο αγορά και επωφελούμενοι έκπτωσης της τάξεως του 10%!

Τo Combo Ticket 1, με τα παιχνίδια απέναντι σε LDLC ASVEL Villeurbanne, Partizan Mozzart Bet Belgrade & Valencia Basket, και το Combo Ticket 2, με τους αγώνες κόντρα σε Maccabi Rapyd Tel Aviv, Dubai Basketball & Hapoel IBI Tel Aviv, σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τρεις μεγάλες αναμετρήσεις στο Telecom Center Athens, με ένα «Combo» εισιτήριο.

Combo Ticket 1

Παναθηναϊκός AKTOR – LDLC ASVEL Villeurbanne (15/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Partizan Mozzart Bet Belgrade (25/11)

Παναθηναϊκός AKTOR – Valencia Basket (05/12)

Combo Ticket 2

Παναθηναϊκός AKTOR – Maccabi Rapyd Tel Aviv (28/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Dubai Basketball (20/11)

Παναθηναϊκός AKTOR – Hapoel IBI Tel Aviv (18/12)

Επιλέξτε το πακέτο αγώνων που σας ταιριάζει, αξιοποιήστε την έκπτωση και γίνετε μέρος της πιο καυτής έδρας στην Ευρώπη.

Η ένταση, το πάθος και οι μεγάλες στιγμές σας περιμένουν στο «σπίτι» μας!

Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα!

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.
*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.
**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:
Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:
Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.
Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:
Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.
Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:
-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΏ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.
**Σημειώνεται πως στους αγώνες της EuroLeague, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Βίντεο από το μέτωπο κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκάρλετ Γιόχανσον: Συγκινεί μιλώντας για τον καλλιτεχνικό της πατέρα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Με ενέπνευσε σαν παιδί»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

AKTOR - Αρανίτης: Απαραίτητη η συνεργασία κράτους και κατασκευαστικού κλάδου για τα έργα νέας γενιάς

18:01WHAT THE FACT

Το μυστικό της χρυσής μάσκας θανάτου του Τουταγχαμών - Για ποιον προοριζόταν;

17:56LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στέλνει νέο μήνυμα από το TikTok - «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»

17:51LIFESTYLE

«Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με φόνο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο κύβος ερρίφθη: Απόφαση της Κομισιόν για το Drone Wall – Πώς θα λειτουργεί

17:45LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η ανάρτηση της για τα επιτεύγματα στο The Birth Center - «Ευγνωμοσύνη»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σηκουάνας «δροσίζει» το Παρίσι: Το ευφυές σύστημα ψύξης που χρησιμοποιεί τα νερά του ποταμού

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Τέσσερα Ι.Χ. ακινητοποιημένα - «Έμφραγμα» στο κέντρο της Αθήνας

17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο νεαρός Πατήρας γλίτωσε την Κηφισιά από ήττα στην Καβάλα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα που μάζευε μούρα - Βρέθηκαν μόνο οι μπότες της

17:28LIFESTYLE

Kate Hudson: Ποζάρει χωρίς μακιγιάζ και αποκαλύπτει το μυστικό της για λαμπερή επιδερμίδα

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Οι δικηγόροι του καταγγέλλουν «απάνθρωπες συνθήκες» στη φυλακή - Ζητούν την αποφυλάκισή του

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ γα τον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

17:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του κόσμου τα Combo Tickets για τη Euroleague

15:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Παρακεταμόλη: ΕΟΦ - Καμία αλλαγή στις συστάσεις κατά την εγκυμοσύνη

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ