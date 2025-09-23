Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του κόσμου τα Combo Tickets για τη Euroleague

Το «τριφύλλι» προσφέρει δύο ειδικά πακέτα πριν από την έναρξη των αγώνων, τα οποία περιλαμβάνουν τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να επιλέξουν το Combo Ticket 1 (Βιλερμπάν, Παρτίζαν, Βαλένθια) ή Combo Ticket 2 (Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ), εξασφαλίζοντας τη θέση τους στο Telecom Center Athens. Παράλληλα επωφελούνται έκπτωσης της τάξεως του 10% στην αγορά τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν 2025/26, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τη μαγεία των εντός έδρας αναμετρήσεων της EuroLeague, με τα Combo Tickets, εξασφαλίζοντας τη θέση σας σε τρεις κορυφαίους ευρωπαϊκούς αγώνες, με μία μόνο αγορά και επωφελούμενοι έκπτωσης της τάξεως του 10%!

Τo Combo Ticket 1, με τα παιχνίδια απέναντι σε LDLC ASVEL Villeurbanne, Partizan Mozzart Bet Belgrade & Valencia Basket, και το Combo Ticket 2, με τους αγώνες κόντρα σε Maccabi Rapyd Tel Aviv, Dubai Basketball & Hapoel IBI Tel Aviv, σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τρεις μεγάλες αναμετρήσεις στο Telecom Center Athens, με ένα «Combo» εισιτήριο.

Combo Ticket 1

Παναθηναϊκός AKTOR – LDLC ASVEL Villeurbanne (15/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Partizan Mozzart Bet Belgrade (25/11)

Παναθηναϊκός AKTOR – Valencia Basket (05/12)

Combo Ticket 2

Παναθηναϊκός AKTOR – Maccabi Rapyd Tel Aviv (28/10)

Παναθηναϊκός AKTOR – Dubai Basketball (20/11)

Παναθηναϊκός AKTOR – Hapoel IBI Tel Aviv (18/12)

Επιλέξτε το πακέτο αγώνων που σας ταιριάζει, αξιοποιήστε την έκπτωση και γίνετε μέρος της πιο καυτής έδρας στην Ευρώπη.

Η ένταση, το πάθος και οι μεγάλες στιγμές σας περιμένουν στο «σπίτι» μας!

Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα!

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.

**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:

Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΏ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.

**Σημειώνεται πως στους αγώνες της EuroLeague, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα».

