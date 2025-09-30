Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά κι έδειξαν ότι μπορούσαν να νικήσουν πιο εύκολα, ωστόσο στο τέλος αγχώθηκαν και χρειάστηκε να δείξουν χαρακτήρα για να πάρουν το διπλό.

Ο Σάσα Βαζέκοφ κι ο Τόμας Ουόκαπ έβαλαν τα «μεγάλα» σουτ που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, για να μπει με το… δεξί στη Euroleague. Ο Βούλγαρος φόρογουρντ ευστόχησε σε τρίποντο για να φέρει στο +4 (95-91 στο 39’) την ομάδα του Πειραια, η οποία είδε λίγο αργότερα και τον νατουραλιζε γκαρντ να βρίσκει στόχο έξω από τα 6μ75, για το 94-99, 40’’ πριν το φινάλε.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία), Κοβάλσκι (Πολωνία)

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 12 (4), Νόουελ 6 (1), Βίγιαρ, Ντιάλο 15, Σεντεκέρσκις 8 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 23 (5), Σπανιόλο, Φόρεστ 14, Ντιοπ 3, Φρις 8 (2), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 7 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουόρντ 11 (1), Λι 4, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 21 (2), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 12, Χολ 8, Φουρνιέ 10