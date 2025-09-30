Euroleague: Φανταστικό ντεμπούτο για Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε 103-87 της Μπάρτσελόνα στη Σόφια, έχοντας κορυφαίους τους Μπλέικνι (20π.) και Οτούρου (18π.).

Ο Βασίλιε Μίτσιτς στην επιστροφή του στη Euroleague ξεκίνησε με τρίποντο από τα 8,5 μέτρα και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλεϊ 8 (1), Τζόουνς 12 (2), Μπλέικνι 20 (3), Μπράιαντ 11 (1τρ,, 8ασ.), Μάλκολμ 4, Οντιάσε, Μίτσιτς 18 (4), Γουεϊνράιτ 8 (2), Οτούρου 18, Γκινάτ 4.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (3), Μάρκος, Κέιλ, Βέσελι 13, Μπριθουέλα 5 (1), Σατοράνσκι 5 (1), Ερνανγκόμεθ 1, Φαλ 6, Λαπροβίτολα 6 (1), Κλάιμπερν 23 (2τρ., 7ριμπ.), Σενγκέλια 8 (5ριμπ.), Πάρα 7 (1τρ., 5ριμπ.).

Η Dubai BC επιβλήθηκε 89-76 της απογοητευτικής Παρτιζάν και μπήκε κι εκείνη με το… δεξί στη σεζόν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-18, 47-40, 68-54, 89-76

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 11 (1), Αμπάς 3 (1), Πρέπελιτς, Μπέρτανς 20 (5), Άντερσον 2, Κόντιτς, Μούσα 19 (3τρ., 5ασ.), Καμπενγκέλε 15 (5ριμπ.), Ράιτ 5 (1τρ., 7ασ.), Πετρούσεβ 14 (8ριμπ.), Καμένιας.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Τζόουνς 4 (6ασ.), Μίλτον 10 (1), Ουάσινγκτον, Οσετκόφσκι 12 (1), Μαρίνκοβιτς 3 (1), Ποκουσέβσκι 6 (2), Μπράουν 6, Μπόνγκα 7 (1τρ., 8ριμπ.), Λάκιτς 2, Πάρκερ 11 (1), Τζόουνς 13 (6ριμπ.)

