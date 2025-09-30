Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Αποθέωση στο Τ-Center και... καλή χρονιά

Μισή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν και οι φίλοι του "τριφυλλιού" είναι στα.... κάγκελα. Ο κόσμος της ομάδας γεμίζει και την τελευταία σπιθαμή του T-Center, με τους "πράσινους" να έχουν δώσει απίστευτο χρώμα και απίστευτο παλμό από νωρίς.

Το Τ-Center σείστηκε για τα καλά τη στιγμή που έκανε την εμφάνισή της στο glass floor για πρώτη φορά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν. η πρώτη... δωδεκάδα της σεζόν πήρε τη θέση της και ο κόσμος που περίμενε εδώ και μήνες τη στιγμή αυτή... τρελάθηκε.

Η αδημονία για τη φετινή σεζόν είναι τεράστια. Ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά, οι απαιτήσεις είναι στον Θεό και απάντες περιμένουν να τελειώσουν τη σεζόν όπως ακριβώς την άρχισαν.

Με αποθέωση στο Telekom Center Athens.