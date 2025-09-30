Ρογκαβόπουλος: «Ο κ. Παύλος επένδυσε τη ζωή του στον Παναθηναϊκό - Τα θέλουμε όλα φέτος»

Η μεταγραφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου από την Μπασκόνια στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε μία εκ των πιο πολύπλοκων κινήσεων του φετινού μεταγραφικού παζαριού.

Η υπόθεση πέρασε από… σαράντα κύματα, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο στον Έλληνα «Killer» πόσο πολύ επιθυμούν να τον εντάξουν στην ομάδα, αλλά και ο ίδιος να δείχνει εξαρχής τη διάθεσή του να επαναπατριστεί και να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξέρει καλά τι θα πει EuroLeague. Απόψε όμως θα το ζήσει όντας παίκτης του Παναθηναϊκού. Της ομάδας των 7 ευρωπαϊκών.

Ο Έλληνας παίκτης αποκαλύπτεται στο Onsports και μιλάει για όσα έχει ζήσει μέχρι στιγμής με τα πράσινα, αλλά και για όλα όσα ονειρεύεται να ζήσει μέσα στη σεζόν, θέλοντας να κατακτήσει και τους τρεις τίτλους.

Απολαύστε τον: