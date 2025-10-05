Ολυμπιακός: Στην εξάδα των ξένων ο Νιλικίνα - «Κόπηκε» ο Φουρνιέ
Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα του στην Greek Basketball League έμεινε ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος γκαρντ δεν θα ενισχύσει το «συγκρότημα» του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη του «μάχη» στο ελληνικό πρωτάθλημα, μια και αποφασίστηκε να μείνει εκτός της εξάδας των ξένων, ούτως ώστε να πάρει… ανάσες.
Αντίθετα, την πρώτη του παρουσία με τα ερυθρόλευκα αναμένεται να κάνει ο Φρανκ Νιλικίνα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, αφού ο Γάλλος είναι μεταξύ των έξι παικτών που δηλώθηκαν από τους Πειραιώτες.
Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στο Μαρούσι έχουν οι Λι, Ουόρντ, Πίτερς, Νιλικίνα, Μιλουτίνοφ και Χολ.
