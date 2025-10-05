Greek Basketball League: Αυλαία στην πρεμιέρα με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό
Σε Μαρούσι και Telekom Center Athens πέφτει η αυλαία στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, καθώς θα διεξαχθούν τα ματς Μαρούσι - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ.
Μετά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague, που είχε ακριβώς τον ίδιο απολογισμό, ήτοι μία νίκη και μία ήττα, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις με την έναρξη της Greek Basketball League.
Πρώτοι στη «μάχη» θα πέσουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι στις 13:00 θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι στο «κλειστό» του Αγίου Θωμά. Λίγα μέτρα πιο δίπλα, στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Αμαρουσίου, στις 16:00 θα λάβει χώρα το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην GBL:
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87
- Καρδίτσα - Άρης 91-77
- Ηρακλής - Προμηθέας 90-79
- Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00
- Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 16:00
Η Βαθμολογία
- Περιστέρι 1-0
- Καρδίτσα 1-0
- Ηρακλής 1-0
- ΑΕΚ 1-0
- Κολοσσός 0-1
- Προμηθέας 0-1
- Άρης 0-1
- Πανιώνιος 0-1
- Μαρούσι 0-0
- Ολυμπιακός 0-0
- Παναθηναϊκός 0-0
- ΠΑΟΚ 0-0
- Μύκονος 0-0
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής:
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
- Άρης - Κολοσσός (16:00)
- Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)
- ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
- ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00)
- Περιστέρι-Μύκονος (16:00)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (19:00)