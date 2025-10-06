Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς δίνουν και παίρνουν.

Η καριέρα του 40χρονου «Βασιλιά» του μπάσκετ φτάνει στο τέλος της, με τον παίκτη των Λέικερς να σπάει τη νέα σεζόν το ρεκόρ με τις περισσότερες χρονιές ενός παίκτη στο NBA.

Μια δημοσίευση του στα social media η ατάκα «The decision of all decisions» ήταν αρκετή για να σηκώσει... ντόρο και νέες φήμες.

Κάποιοι θεωρούν πως θα ανακοινώσει ότι η φετινή θα είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του, ενώ άλλοι πιστεύουν πως η απόφασή του θα αφορά την αλλαγή ομάδας.

Να σημειώσουμε ότι «The desicion» είχε ονομάσει ο ίδιος την απόφαση του να πάρει μεταγραφή από τους Καβαλίερς στους Χιτ το 2010, γεγονός που είχε μεταδωθεί τηλεοπτικά από το ESPN.

Πλέον, ο Λεμπρόν Τζέιμς με την ανάρτησή του προανήγγειλε μια ακόμα κρίσιμη απόφαση που αναμένεται να πάρει για το μέλλον του και την οποία θα κάνει γνωστή την Τρίτη (7/10).