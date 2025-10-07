Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Μούσα στη Dubai BC, πριν τη μάχη του ΣΕΦ στη Euroleague

Ο Βόσνιος άσος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κι αποχώρησε από την αναμέτρηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κόντρα στην Σπλιτ και πλέον μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Η συμμετοχή του Μούσα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, κρίνεται αμφίβολη.

Ο αγώνας των δύο ομάδων στο ΣΕΦ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/10/), στις 21:15.