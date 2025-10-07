Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Μούσα στη Dubai BC, πριν τη μάχη του ΣΕΦ στη Euroleague
Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της ομάδας της Dubai BC, καθώς το πρόβλημα του Ντζάναν Μούσα στο γόνατο μπορεί να τον αφήσει εκτός της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/10).
Ο Βόσνιος άσος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κι αποχώρησε από την αναμέτρηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κόντρα στην Σπλιτ και πλέον μένει να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης.
Η συμμετοχή του Μούσα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, κρίνεται αμφίβολη.
Ο αγώνας των δύο ομάδων στο ΣΕΦ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/10/), στις 21:15.
