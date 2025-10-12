Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τους Πειραιώτες να παίρνουν την νίκη στις λεπτομέρειες και με τις βολές να είναι 22-11 υπέρ τους.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»
ΜΠΑΣΚΕΤ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μια ακόμα σεζόν στο ίδιο... έργο θεατές.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έπιασε στον ύπνο τους «ερυθρόλευκους» και τους «γκρι» οι οποίοι θεωρούσαν ότι το Τριφύλλι δε θα είχε καμία τύχη. Όμως υπολόγιζαν χωρίς την εξαιρετική ομάδα του Αταμάν, η οποία με τη σειρά της υπολόγισε χωρίς το σύστημα του Βαγγέλη Λιόλου.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες η διαιτησία, στο δεύτερο μέρος, έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για να βγει… άβρεχτος ο Ολυμπιακός μέσα στο ΣΕΦ.

Με το ματς να λήγει 90-86 οι βολές ήταν 22-11 με τα κριτήρια των Τσιμπούρη, Καπράνου και Μπακάλη να πρέπει να διδάσκονται σε… αντισεμινάριο. Από τις 22-11 βολές στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν τις 14 με τη διαιτητική τριάδα να επιτρέπει το ξύλο στους γηπεδούχους.

Είναι χαρακτηριστική η φάση με το επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ πάνω στον Σορτς που με λαβή ελληνορωμαϊκής τον ξαπλώνει στο παρκέ και να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ για καλάθι προσπέρασης, είναι χαρακτηριστική η φάση που το τρίτο φάουλ του Ουόρντ δε δίνεται και δίνεται επιθετικό στον Σλούκα και βολές στον Μιλουτίνοφ και άλλες τόσες που έκριναν το αποτέλεσμα.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχει μόλις ένα φτωχό +4 στα χέρια του και τους «πράσινους» να έχουν το πλεονέκτημα στα δικά τους χέρια, στον αγώνα του Telekom Center Athens.

Οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά στο επιθετικό κομμάτι με τους παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού να πηγαίνουν σε κακές επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1, αλλά οι «πράσινοι» με τον Όσμαν να φεύγει στον

αιφνιδιασμό και τον Σορτς να «χτυπάει» στα πόδια τους ψηλούς του Ολυμπιακού κατάφεραν να προηγηθούν με 4-7. Εκεί όμως ένα τρίποντο του Ντόρσει και ένα γκολ-φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ, έκαναν το 10-9. Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Ο Μήτογλου άλλαξε τη ροή του αγώνα

Ο Αταμάν προχώρησε σε τριπλή αλλαγή περνώντας στο παρκέ τους Σλούκα, Σαμοντούροφ και Μήτογλου και βγήκε… δικαιωμένος. Ο Μήτογλου από το «5» έκανε και πάλι ζημιά στους «ερυθρόλευκους» και με 5 δικούς του πόντους έκανε το 14-14, ενώ αμέσως μετά «χτύπησε» ο Σορτς. Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έκανε ότι ήθελε πάνω στο παρκέ και με 5 δικούς του πόντους αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 16-19, «κλείνοντας» την περίοδο με ασίστ πάρε – βάλε στον Χουάντσο, ο οποίος κάρφωσε για το 18-21.

Ο Τολιόπουλος «πυροβολεί» ακόμα

Ο Αταμάν ξεκίνησε με αλλαγές στο παιχνίδι ρίχνοντας στο ματς τον Τολιόπουλο και τον Ρογκαβόπουλο, αλλά ο Ουόρντ ήταν αυτός που με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 21-21. Οι «πράσινοι» έπαιρναν λύσεις στο ποστ από τον εξαιρετικό Ντίνο Μήτογλου ο οποίος έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του με 24-25 και κάπου εκεί ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεκίνησε το… σόου του. Ο Έλληνας παίκτης ήταν κάτι περισσότερο από «καυτός», σούταρε λες και έπαιζε χρόνια αυτά τα ματς με το σκορ στο 29-33, «οδήγησε» τον Παναθηναϊκό σε ένα φανταστικό 0-11 που ολοκληρώθηκε με 3 τρίποντα του Τολιόπουλου και ένα φανταστικό κάρφωμα του Γιούρτσεβεν έπειτα από πολύ ωραία ασίστ του Χουάντσο.

Ο Σορτς εξέθετε τους «ερυθρόλευκους» αλλά μια λάθος απόφασή του έριξε τη διαφορά στους 5 πόντους

Οι «πράσινοι» στο 15’ ήταν μπροστά στο σκορ με 32-44 και έδειχνε να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έβαλε στοπ στο σερί του Παναθηναϊκού με δύο βολές του Ντόρσει, ενώ ένα ακόμα δίποντο του Σάσα Βεζένκοφ έκανε το σκορ 36-44. Οι «πράσινοι» δεν διαχειρίστηκαν με σωστό τρόπο το προβάδισμά τους δίνοντας την ευκαιρία στους «ερυθρόλευκους» να μαζέψουν τη διαφορά. Ο Νιλικίνα ήταν ο παίκτης που ροκάνιζε τη διαφορά αλλά ο Σορτς ήταν ο παίκτης που έκανε ότι ήθελε τους ψηλούς του Ολυμπιακού και με τον 13ο πόντο του έκανε το 40-48. Στην προτελευταία επίθεση του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την άμυνα αλλά ο Σορτς έκανε λάθος, πήρε άστοχο τρίποντο και έδωσε χρόνο και στον Ολυμπιακό ο οποίος με τρίποντο του Βεζένκοφ πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-48.

Με τον Χουάντσο να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός βρήκε τρίποντο στην επανέναρξη της αναμέτρησης και το σκορ έγινε 43-51. Οι «πράσινοι» όμως συνέχιζαν να έχουν προβλήματα στην άμυνά τους κοντά στο καλάθι με τον Μιλουτίνοφ να βρίσκει 4 συνεχόμενους πόντους και να μειώνει σε 47-51. Ο Μήτογλου «χτυπούσε» στην αδυναμία του Σέρβου ψηλού, αλλά ο Ουόρντ και με μεγάλη δόση τύχης έκανε το 52-53. Εκεί οι διαιτητές του Λιόλιου έκαναν και πάλι τα δικά τους αφού όχι μόνο δε χρέωσαν με τρίτο φάουλ τον Ουόρντ πάνω στον Σλούκα, αλλά χρέωσαν τον αρχηγό του Παναθηναϊκού στέλνοντας τον Σέρβο στις βολές. Όσμαν και Χουάντσο ήταν οι παίκτες που κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος άρχισε να παίρνει λύσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Γιούρτσεβεν ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στο τέλος του δεκαλέπτου, αλλά ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 68-67 στο τέλος της περιόδου.

Πάλευε ο Παναθηναϊκός, πάλευαν και οι διαιτητές

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με δύο κακές επιθέσεις του Παναθηναϊκού και 4-0 σερί του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν προβάδισμα, 72-67 και τον Εργκίν Αταμάν να μη χάνει χρόνο και να καλεί άμεσα τάιμ άουτ.

Ωστόσο, ο Σορτς έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 74-70 (34') και ο Μήτογλου με 1/2β. μείωσε περισσότερο (74-71 με 6' για το τέλος). Τότε ο Αταμάν επανέφερε τον Χολμς, που δεν είχε παίξει μετά την 1η περίοδο, με τον Χολ να εκμεταλλεύεται την «πράσινη» άμυνα αλλαγών (76-70 στο 35' και 0/1β. στο γκολ - φάουλ). Ο Γκραντ μείωσε (76-72), ο Χολ έβαλε 1/2β. (77-72) και στο 35' ο Αταμάν έριξε για πρώτη φορά μια πεντάδα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Γκραντ). Ο... on fire Σορτς έκανε το 77-74, ενώ ο Χολ πήρε ένα κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ και ένα ζευγάρι βολών από τον Χολμς (78-74 στο 36', ξανά 1/2β.). Ο Σορτς διαμόρφωσε το 78-76, αλλά ο Λι «απάντησε» έπειτα από καλό διάβασμα (80-76 στο 37'). Σε εκείνο το σημείο και με το ματς στην... κόψη του ξυραφιού, ο Σλούκας πήρε φάουλ για τρεις από τον Λι και έφερε το ντέρμπι στον πόντο (80-79, 3'22'' για τη λήξη).

Οι λεπτομέρειες και τα κριτήρια έγειραν την πλάστιγγα

Ο Αταμάν έκανε αλλαγή... χάντμπολ με Σλούκα - Όσμαν, ο Ντόρσεϊ αστόχησε και ο Χολμς έβαλε μπροστά το «τριφύλλι» (80-81). Ο Λι βρήκε σίδερο σε ένα ελεύθερο τρίποντο, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σορτς από την κορυφή. Ο Λι πήρε ακόμα ένα ελεύθερο τρίποντο και αστόχησε, όμως το επιθετικό ριμπάουντ του Βεζένκοφ έκανε το 82-81 (38'). Νιλικίνα - Μιλουτίνοφ επέστρεψαν, όπως και ο Σλούκας, με τον Γκραντ να αστοχεί για τρεις και τον Μιλουτίνοφ να δείχνει ψυχραιμία για το 84-81 (2/2 βολές). Με 91'' για το τέλος οι Τολιόπουλος - Μήτογλου επανήλθαν και ο Σλούκας βρήκε τρίποντο για το 84-84. Ο «Μίλου», με τη σειρά του, νίκησε τον Μήτογλου για το 86-84, με τον Σλούκα να χάνει το λέι απ για την ισοφάριση σε μια γρήγορη επίθεση. Οι Πειραιώτες εκδήλωσαν έξυπνα την κομβική επίθεση και ο Νιλικίνα «ρόλαρε» προς το καλάθι για το 88-84, 27'' πριν από το φινάλε. Μετά το time out του Αταμάν ο Σλούκας ευστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης (88-86) και ο Μπαρτζώκας πήρε δικό του time out με 15'' για τη λήξη. Ο Ολυμπιακός «έσπασε» με δυσκολία το «πράσινο» press και ο Σορτς έστειλε τον Ντόρσεϊ στη γραμμή. Ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ έβαλε 2/2β. (90-86) , ο Σορτς αστόχησε και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν βάφτηκε «ερυθρόλευκο» (90-86 τελικό).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Γουόρντ 12 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ), Βεζένκοβ 22 (9/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μιλουτίνοβ 12 (3/5 δίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Λαρεντζάκης, Λι 6 (3/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Πίτερς 6 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή), Χολ 6 (2/3 δίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 19 (8/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Όσμαν 8 (3/3 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Χολμς 2, Γκραντ 2 (1/5 σουτ), Ερνανγκόμεθ 13 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Σλούκας 10 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος 14 (1/1 δίποντο, 4/7 τρίποντα), Μήτογλου 10 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Βήμα πρόκρισης η Σκωτία | Η βαθμολογία πριν το Δανία - Ελλάδα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Δράμα: 14χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 18χρονος επιτέθηκε σε ανήλικη - Ο νεαρός συνελήφθη, μαζί με τον πατέρα του

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι ένοπλες συγκρούσεις στα ερείπια της Γάζας – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με φερόμενη ισραηλινή υποστήριξη

20:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δανία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες - Τουλάχιστον 44 οι νεκροί

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Τα μικροπλαστικά μέσα μας: Στο αίμα, στους πνεύμονες και ακόμη και στον ανθρώπινο εγκέφαλο

20:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Η απόφαση του Πρωθυπούργου για τον Άγνωστο Στρατιώτη λύνει το ζήτημα των συναρμοδιοτήτων

19:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Τι Τζέι Σορτς - Βίντεο

19:55LIFESTYLE

Επική γκάφα στο The Chase: «Πέθαναν» την Ιβάνκα Τραμπ - «Συνάντησε τον Δημιουργό της»

19:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Παγκόσμιο πρότυπο»: Εκδήλωση προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανεπανάληπτο θέαμα με φάλαινες στα ανοιχτά της Κολομβίας - Σχεδόν «άγγιξαν» τους τουρίστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι ένοπλες συγκρούσεις στα ερείπια της Γάζας – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με φερόμενη ισραηλινή υποστήριξη

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ