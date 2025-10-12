Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ΣΕΦ

Το πρώτο -από τα πολλά που θα ακολουθήσουν- «αιώνιο» ντέρμπι της φετινής σεζόν βρίσκεται προ των πυλών.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρονται την Κυριακή (12/10, 19:00) στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με στόχο τη νίκη και το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs.

Δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, ΕΟΚ και ΚΕΔ κρατούσαν σαν... επτασφράγιστο μυστικό την διαιτητική τριάδα, την οποία ανακοίνωσαν εν τέλει στις 17:00.

Αυτή αποτελείται από τους Τσιμπούρη, Καρπάνο και Μπακάλη.

Θυμίζουμε πως τόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR, όσο και ο Ολυμπιακός έχουν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες.