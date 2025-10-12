Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά εκτός ντέρμπι και ο Εβάν Φουρνιέ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Πειραιά στο ντέρμπι του ΣΕΦ.
Με απουσίες θα γίνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στην ποδοκνημική και προφυλάχθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μιας και επέλεξε να τον αφήσει εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού στο ματς με τον Παναθηναϊκό.
Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν υπολογίζουν και στους Ουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ, ενώ οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.
Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού: Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα
