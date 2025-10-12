Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι του ΣΕΦ ο Κέντρικ Ναν!

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό η ημέρα του πρώτου “αιώνιου” ντέρμπι της σεζόν, καθώς ο Εργκίν Αταμάν δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και το τεχνικό να αποφασίζει πως είναι προτιμότερο να προφυλαχθεί και να μείνει εκτός του αποψινού αγώνα.

Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν είναι αναγκασμένος να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και να αφήσει τον Ναν εκτός εξάδας για τον αγώνα του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό.

Οι έξι ξένοι που θα έχει στη διάθεση του ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι οι εξής:

Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.