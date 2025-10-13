‘Έγραψαν ιστορία οι Αντετοκούνμπο: Ο Άλεξ στους Μπακς! Για πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα

Ο Άλεξ γίνεται συμπαίκτης του Γιάννη και του Θανάση, με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να γράφουν ιστορία στο NBA.

Είναι η πρώτη φορά που τρία αδέρφια θα βρεθούν στην ίδια ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο! Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από τον Άρη, υπέγραψε συμβόλαιο Two Way με τους Μπακς.

Ο 24χρονος φόργουορντ είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τα «Ελάφια», καθώς υπήρξε μέλος της θυγατρικής ομάδας τους στη G-League, Ουινσκόνσιν Χερντ, από το 2022 έως το 2024. Επίσης, έχει φορέσει τις φανέλες των Μούρθια, Ράπτορς 905, Μαζεϊκιάι, Ποντγκόριτσα και ΠΑΟΚ.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είχαν αγωνιστεί μαζί στο Skills Challenge του All Star Weekend του 2022, το οποίο είχε γίνει στο Κλίβελαντ.

Διαβάστε επίσης