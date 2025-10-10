Τσαρλς Μπάρκλεϊ: «Θέλω κάποιος να με αγαπήσει όπως οι Μπακς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Ο παλαίμαχος άσος του ΝΒΑ και νυν σχολιαστής, άσκησε κριτική στον «Greek Freak» για τις τάσεις φυγής που ίσως έχει απ’ το Μιλγουόκι.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι απ’ τα πρώτα θέματα συζήτησης στις ΗΠΑ αναφορικά με το ΝΒΑ. Ο Greek Freak που άρχισε προπονήσεις με τους Μπακς, διαβάζει διαρκώς το όνομά του σε διάφορα σενάρια. Τα οποία τον θέλουν να μην είναι ξεκάθαρο πως μένει στο Μιλγουόκι.

Μάλιστα, υπήρξαν πολλές πληροφορίες για εμπλοκή των Νικς σε μια πιθανή ανταλλαγή. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κλήθηκε να τα σχολιάσει όλα αυτά και ήταν αρκετά «καυστικός» προς τον Έλληνα διεθνή.

Ο παλαίμαχος άσος και πλέον σχολιαστής του ΝΒΑ, εξέφρασε την άποψη πως οι Μπακς έχουν κάνει τα πάντα για τον Γιάννη και είναι αντίθετος με την απαίτησή του να διεκδικεί κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Είναι ενδιαφέρον το πώς αυτοί οι τύποι νιώθουν ότι δικαιούνται να παίζουν για το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Πρέπει να αποδώσεις τα εύσημα στους Μιλγουόκι Μπακς. Μακάρι κάποιος να με αγαπούσε όπως οι Μπακς αγαπούν τον Γιάννη. Πραγματικά! Βγήκαν έξω και του πήραν τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Βγήκαν έξω και του πήραν τον Μάιλς Τέρνερ. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να προσπαθήσουν να κάνουν τους Μπακς να κερδίσουν ξανά.

Σοβαρά, θέλω κάποιος να με αγαπάει όσο αγαπούν οι Μπακς τον Γιάννη. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Είναι λοιπόν ατυχές που νιώθει ότι δικαιούται να κερδίζει ένα πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Όλοι θέλουν να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα. Αλλά οι Μπακς έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Είναι απογοητευτικό για μένα να τον ακούω να σκέφτεται, “αν δεν κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα φέτος, θέλω να φύγω από εδώ”. Μισώ να το ακούω αυτό».

