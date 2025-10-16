Αταμάν: «Να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε αγώνα, πάμε να κερδίσουμε την Εφές»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) για την Κωνσταντινούπολη, με 14 παίκτες στην αποστολή (Λεσόρ και Σαμοντούροβ έμειναν στην Αθήνα).

Οι «πράσινοι» έκαμψαν την αντίσταση της Βιλερμπάν, ανέβηκαν στο 3-1 και την Παρασκευή (17/10, 20:30) θα αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στάθηκε στον τρόπο που θα παρουσιαστεί η δική του ομάδα στο παρκέ.

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Είναι σημαντικό το πως θα παίξουμε εμείς. Έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη δύναμη να παίξουμε εναντίον οποιουδήποτε. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Εφές, είναι μια εξαιρετική ομάδα, πέτυχε μια σπουδαία νίκη πριν από δύο ημέρες κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάμε εκεί για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε:

«Η ομάδα είναι έτοιμη. Ελπίζουμε πως σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε, γιατί υπάρχουν στην ομάδα νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν στο παιχνίδι μας. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, οπότε μέσα από κάθε παιχνίδι ελπίζω πως όλοι θα καταλαβαίνουν καλύτερα τη στρατηγική μας».

Γκραντ: «Ακόμα καλύτερη από πέρσι η Εφές»

Από την πλευρά του ο Τζέριαν Γκραντ ανέφερε για τον αγώνα με την τουρκική ομάδα: «Είναι η ομάδα που παίξαμε μαζί της την περσινή σεζόν στα playoffs. Πολύ δύσκολη ομάδα και φέτος είναι ακόμα καλύτερη. Θα είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη: «Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας και η Εφές έχει δυνατή έδρα και θερμό κοινό. Θα πρέπει να αντέξουμε στην πίεση».

Για την νίκη με τη Βιλερμπάν: «Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη. Είχαμε χάσει στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στην έδρα μας και δε θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε και άλλη απώλεια στο σπίτι μας».