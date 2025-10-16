EuroLeague: Η εντυπωσιακή Ντουμπάι BC σταμάτησε το σερί της Μπαρτσελόνα

Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε 83-78 των Καταλανών και τους «έπιασε» στις τρεις νίκες μετά το ματς για την 5η αγωνιστική.

Newsbomb

EuroLeague: Η εντυπωσιακή Ντουμπάι BC σταμάτησε το σερί της Μπαρτσελόνα
EPA
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τον… περίπατο στην Τουρκία επί της Φενέρμπαχτσε, η Ντουμπάι έκανε το 2Χ2 στην «διαβολοβδομάδα. Για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 83-78 στην «Coca Cola Arena». Πλέον οι δύο ομάδες είναι στο 3-2.

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι άρχισαν καλύτερα το ματς, όμως η Μπαρτσελόνα δυνάμωσε την άμυνά της και έκανε σερί που της έδωσε προβάδισμα. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Με ξέσπασμα και σερί τριπόντων, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα. Φτάνοντας στο +9 (72-63) του 34’ με σερί 9-0. Οι «μπλαουγκράνα» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι ήρθε η νίκη για την Ντουμπάι.

Ο Πετρούσεφ ήταν κορυφαίος με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Μπέικον τον ακολούθησε με 20 πόντους, ενώ ο Καμπενγκέλε είχε 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Και οι τρεις παίκτες έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα που είχε τρεις σερί νίκες μέχρι το Ντουμπάι, ο Σενγκέλια με 19 πόντους και ο Μπριθουέλα με επίσης 19, ήταν οι καλύτεροι.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οργισμένη απάντηση Μελόνι σε συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα» του Τραμπ

21:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι και σε πλήρη λειτουργία»

21:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός: «Στη σύζυγό μου δεν αρέσει το ενδεχόμενο να φύγω πάλι για το Survivor»

21:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Η εντυπωσιακή Ντουμπάι BC σταμάτησε το σερί της Μπαρτσελόνα

21:31ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Προμηθέας των μικρομεσαίων: Η φλόγα που δεν σβήνει

21:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικά κενά στους παγκόσμιους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα – Το FSB προειδοποιεί

21:23LIFESTYLE

Θρήνος στον κόσμο της ποπ: Νεκρός στα 85 του ο παραγωγός Jack White - Υποψίες για αυτοκτονία

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Μουκουντί θα το παλέψει, δίδυμο με Βίντα και Χρυσόπουλο δοκιμάζει ο Νίκολιτς

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τατάρ: Καλεί σε «τουρκοποίηση» των ελληνοκυπριακών περιουσιών

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πανικός στους Αγίους Αποστόλους - Άνδρας έπεσε από βράχια

21:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Σπουδαίο «διπλό» για την ομάδα γυναικών του «τριφυλλιού»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στρέφεται στο αμερικανικό LNG μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές φυσικού αερίου

20:58ΚΥΠΡΟΣ

Μυστηριώδης λάμψη εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Δείτε βίντεο

20:54LIFESTYLE

Αλέκος Συσσοβίτης: «Τα άλλα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς για τη μαμά μου»

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη Συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε»

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Στιβ Τζομπς αποκτά το δικό του… νόμισμα στις Ηνωμένες Πολιτείες

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο καρφώνεται σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ στην Κηφισίας – Μεθυσμένος ο οδηγός

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γεωργιανού, Άλεξ Μερκβιλάτζε

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα καταδίκης του ΟΗΕ για το πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη - Καλεί για την «άμεση επιστροφή στη συνταγματική τάξη»

20:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο: «Να θυμηθώ να μη φάω» από αύριο - Οι ιστορίες τριών γυναικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φουλ επίθεση Μητσοτάκη: Η απάντηση σε Ανδρουλάκη για Τραμπ, ο Τσίπρας που θα πάρει το κόμμα του Φάμελλου και το «μην γκαρίζετε» στην Κωνσταντοπούλου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ, τι αποκαλύπτει η διαθήκη και πώς περιγράφει την επίθεση ο ανιψιός

21:23LIFESTYLE

Θρήνος στον κόσμο της ποπ: Νεκρός στα 85 του ο παραγωγός Jack White - Υποψίες για αυτοκτονία

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ -Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Aντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα στη Βουλή: Φραστικό επεισόδιο Βελόπουλου - Καιρίδη με χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις - Βίντεο

19:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μωβ κάρτα για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 – Τι σημαίνει

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ραντεβού Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι την παρέλαση - Κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

20:54LIFESTYLE

Αλέκος Συσσοβίτης: «Τα άλλα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς για τη μαμά μου»

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νεαρή Αμερικανίδα, αυτοκτόνησε μέσα στη Disney World – Ήταν έγκυος στον 9ο μήνα

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο καρφώνεται σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ στην Κηφισίας – Μεθυσμένος ο οδηγός

19:20ΚΟΣΜΟΣ

H «Αψίδα του Τραμπ»: Το σχέδιο για το νέο μνημείο στην Ουάσιγκτον και η σύνδεση με την Αθήνα

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Χημικό σύννεφο σχηματίστηκε πάνω από πόλη στη Βρετανία - «Κλείστε τα παράθυρά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ