Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Εφές - Παναθηναϊκός και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου

Πλούσιο είναι το βραδινό μενού, με πολλές επιλογές για τους φίλους του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου.

Φυσικά, ξεχωρίζει το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό AKTOR για την EuroLeague, ωστόσο έχουμε και την επιστροφή των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

08:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό, Προημιτελικοί

09:30 Novasports Start WTA 250 2025 Οσάκα

09:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS3 Granit und Wald 1

10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS4 Bohmerwald 1

12:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό, Προημιτελικοί

12:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS5 Col de Jan 1

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Εθνικός Άχνας Cyprus League

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)

19:30 Novasports 2HD Αννόβερο – Σάλκε Bundesliga 2

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

20:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, Practice 1 Μηχανοκίνητα

20:30 Novasports Prime Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός Euroleague

20:30 Novasports Start Μονακό – Βαλένθια Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)

21:30 Novasports Extra 1 Ανδόρα – Γρανάδα LaLiga 2

21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:45 Novasports 4HD Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 Novasports 2HD Μπασκόνια – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίντλεσμπρο – Ίπσουιτς Championship 2025-26

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Εσπανιόλ La Liga

23:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών