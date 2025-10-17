Ο Αθηναϊκός κάνει καταγγελία στη FIBA για προκλητική ανάρτηση της τουρκικής Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας επικράτησε του Αθηναϊκού για το EuroCup Women με 87-84, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Μαριέλλα Φασούλα.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ωστόσο, μία ανάρτηση της τουρκικής ομάδας, έφερε την αντίδραση των Ελλήων.

Συγκεκριμένα, η Μπεσίκτας ανέβασε στα social media μια φωτογραφία που απεικόνιζε δύο παίκτριες του Αθηναϊκού ως σερβιτόρες στις παίκτριες της τουρκικής ομάδας.

https://www.instagram.com/p/DP4ci27DO24/

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:

«Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Αθηναϊκού Qualco στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας, μια άκρως προκλητική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του επίσημου λογαριασμού του τουρκικού συλλόγου απεικόνιζε δύο παίκτριές μας ως σερβιτόρες στις παίκτριες της τουρκικής ομάδας. Χωρίς καμία διάθεση να πάρει διαστάσεις το θέμα, αλλά και με μηδενική ανοχή απέναντι σε προκλήσεις και υποτιμητικές συμπεριφορές προς τις αθλήτριές μας, επικοινωνήσαμε με την Μπεσίκτας και ζητήσαμε άμεσα να κατέβει η ανάρτηση.

Η πρώτη δικαιολογία που δόθηκε ήταν πως επρόκειτο για απάντηση σε story της ομάδας μας, με το οποίο την ημέρα της κλήρωσης δίναμε ραντεβού με την Μαριέλλα Φασούλα σε τρεις μήνες, κάτι που ως δικαιολογία είναι τουλάχιστον αστεία και επιφανειακή. Ήταν χαρά μας να αντιμετωπίσουμε την Ελληνίδα σέντερ στο γήπεδο, κάτι που κατέστη ξεκάθαρο σε όλες τις αναφορές που έχουν γίνει στο ματς τις προηγούμενες μέρες. Στη δεύτερη επικοινωνία η απάντηση ήταν ότι η διαχείριση γίνεται κεντρικά και δεν είναι δυνατόν/ούτε πρόκειται να κατέβει η δημοσίευση.

Δύο και πλέον ώρες μετά την επικοινωνία μας, η δημοσίευση είναι ακόμα στα social media της Μπεσίκτας και αναγκαζόμαστε να εκφράσουμε δημοσίως τη δυσαρέσκειά μας για ένα φαινόμενο, η επανάληψη του οποίου έπειτα από κάθε αναμέτρηση ελληνικής με τουρκική ομάδα, είτε σε συλλογικό είτε σε Εθνικό επίπεδο, παύει να μοιάζει με σύμπτωση.

Θα ακολουθήσει επίσημη καταγγελία του περιστατικού από το σωματείο μας στη FIBA και θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και πρέπει, ειδικά σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εποχές, να προσέχουμε όλοι να μην ξεπερνάμε τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Ευχαριστούμε την Μπεσίκτας για την, κατά τα άλλα, εξαιρετική φιλοξενία της σε όλα τα επίπεδα, και για ακόμα μια φορά τους συγχαίρουμε για τη νίκη τους.

ΥΓ. Δεν πρόκειται να αναπαραγάγουμε το άκρως προσβλητικό και υποτιμητικό post».