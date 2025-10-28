Eurocup: Για το restart Πανιώνιος και Άρης - Ντεμπούτο Ζούρου και Μίλισιτς

Η πέμπτη αγωνιστική του Eurocup βρίσκει δύο ελληνικές ομάδες στη δράση και μάλιστα με… νέα πρόσωπα στους πάγκους τους!

Eurocup: Για το restart Πανιώνιος και Άρης - Ντεμπούτο Ζούρου και Μίλισιτς
Ο Πανιώνιος και ο Άρης ρίχνονται στη «μάχη» της διοργάνωσης, με στόχο να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και να βελτιώσουν τη θέση τους στους ομίλους.

Πρεμιέρα Ζούρου στον Πανιώνιο - Κόντρα στην Τρέντο στη Γλυφάδα

Οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται την Τρέντο στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας (19:30), σε μια αναμέτρηση που σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στον πάγκο του «Ιστορικού».

Ο Πανιώνιος έχει ρεκόρ 1-3, ισοβαθμώντας με τους Ιταλούς, οι οποίοι προέρχονται από σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα απέναντι στη Βαρέζε. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ψάχνει αντίδραση μετά τα πρώτα αποτελέσματα, με στόχο να κάνει restart στη διοργάνωση μπροστά στο κοινό της.

Ντεμπούτο και για Μίλισιτς στον Άρη - Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι

Την ίδια ώρα, ο Άρης ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει (21:00) την Χάποελ Ιερουσαλήμ, με τον Ίγκορ Μίλισιτς να κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων».

Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από σημαντικό «διπλό» απέναντι στον Πανιώνιο στο ελληνικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας την πρώτη τους νίκη στη Basket League, και ψάχνουν να συνεχίσουν με θετική ψυχολογία και στο Eurocup.

Ο Άρης μετρά μέχρι στιγμής 2 νίκες και 2 ήττες, σε έναν άκρως ανταγωνιστικό Α’ Όμιλο, όπου κάθε αποτέλεσμα μετράει.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα 5ης Αγωνιστικής Eurocup (28-29 Οκτωβρίου 2025):

Α’ Όμιλος

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) – Άρης (21:00)

Χάμπουργκ Τάουερς (Γερμανία) – Κλουζ Ναπόκα (Ρουμανία)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία) – Κλουζ Ναπόκα (Ρουμανία)

Τσεντεβίτα Ολίμπια (Σλοβενία) – Νεπτούνας Κλαϊπέντα (Λιθουανία)

Μανρέσα (Ισπανία) – Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)

Βαθμολογία Α’ Ομίλου

ΟμάδαΝ-Η
Μπαχτσεσεχίρ4-0
Τσεντεβίτα Ολίμπια3-1
Μανρέσα3-1
Άρης2-2
Σλασκ Βρότσλαβ2-2
Χάποελ Ιερουσαλήμ2-2
Κλουζ Ναπόκα2-2
Βενέτσια1-3
Νεπτούνας1-3
Χάμπουργκ Τάουερς0-4

Β’ Όμιλος

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Τρέντο (Ιταλία) (19:30)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία) – Μπουρ-αν-Μπρες (Γαλλία)

Λιετκαμπέλις (Λιθουανία) – Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Τσέμνιτς Νάινερς (Γερμανία) – Ουλμ (Γερμανία)

Λόντον Λάιονς (Μ. Βρετανία) – Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία)

Βαθμολογία Β’ Ομίλου

ΟμάδαΝ-Η
Μπουρ-αν-Μπρες4-0
Μπεσίκτας3-1
Ουλμ3-1
Μπουντούτσνοστ2-2
Τουρκ Τέλεκομ2-2
Λόντον Λάιονς2-2
Λιετκαμπέλις1-3
Πανιώνιος1-3
Τσέμνιτς Νάινερς1-3
Τρέντο1-3

