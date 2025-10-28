Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) στο “Telekom Center Athens” την Μακάμπι του Όντεντ Κάτας και θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να κάνει το πρώτο θετικό βήμα στην αρχή μίας ακόμα διπλής αγωνιστικής. 


ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στην 7η αγωνιστική της EuroLeague αλλά ο Παναθηναϊκός απόψε δίνει έναν ακόμα πολύ κρίσιμο αγώνα, εν όψει της πολύ δύσκολης συνέχειας.

Οι “πράσινοι” που προέρχονται από την ήττα στη Μπολόνια και τους τριγμούς που δημιούργησε, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, να προσθέσουν μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους και να πάρουν… αέρα και ψυχολογία εν όψει μίας ακόμα πολύ δύσκολης αναμέτρησης που ακολουθεί με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Μέχρι πρότινος ο Εργκίν Αταμάν είχε μια πολύ δύσκολη κατάσταση να διαχειριστεί με πολλά αγωνιστικά προβλήματα και πολλές απουσίες. Από χθες, όμως, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα μιας και ο Τούρκος τεχνικός είδε σχεδόν όλους τους τραυματίες να επιστρέφουν και να προπονούνται. Φυσικά από τη συνθήκη αυτή εξαιρούνται οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ο τεχνικός του “τριφυλλιού”, λοιπόν, είδε χθες τους Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να προπονούνται κανονικά και να τίθενται στην διάθεση του προπονητή τους. Μοναδικό πρόβλημα συνεχίζει να είναι αυτό του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες και θα είναι εκτός της αποψινής δωδεκάδας.

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία και Κάρλος Κορτές από την Ισπανία.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

  • 20:00 Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια Novasports2
  • 20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Novasportsextra1
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο Novasports3
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports6
  • 21:30 Μπασκόνια – Ντουμπάι Novasports Start
  • 21:45 Παρί – Αναντολού Εφές Novasports5
  • 22:00 Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ Novasports2

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

  • 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Novasports4
  • 21:15 Ολυμπιακός – Μονακό Novasports Prime





