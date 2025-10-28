Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στην 7η αγωνιστική της EuroLeague αλλά ο Παναθηναϊκός απόψε δίνει έναν ακόμα πολύ κρίσιμο αγώνα, εν όψει της πολύ δύσκολης συνέχειας.

Οι “πράσινοι” που προέρχονται από την ήττα στη Μπολόνια και τους τριγμούς που δημιούργησε, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, να προσθέσουν μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους και να πάρουν… αέρα και ψυχολογία εν όψει μίας ακόμα πολύ δύσκολης αναμέτρησης που ακολουθεί με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Μέχρι πρότινος ο Εργκίν Αταμάν είχε μια πολύ δύσκολη κατάσταση να διαχειριστεί με πολλά αγωνιστικά προβλήματα και πολλές απουσίες. Από χθες, όμως, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα μιας και ο Τούρκος τεχνικός είδε σχεδόν όλους τους τραυματίες να επιστρέφουν και να προπονούνται. Φυσικά από τη συνθήκη αυτή εξαιρούνται οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ο τεχνικός του “τριφυλλιού”, λοιπόν, είδε χθες τους Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να προπονούνται κανονικά και να τίθενται στην διάθεση του προπονητή τους. Μοναδικό πρόβλημα συνεχίζει να είναι αυτό του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες και θα είναι εκτός της αποψινής δωδεκάδας.

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία και Κάρλος Κορτές από την Ισπανία.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

20:00 Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια Novasports2

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Novasportsextra1

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο Novasports3

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports6

21:30 Μπασκόνια – Ντουμπάι Novasports Start

21:45 Παρί – Αναντολού Εφές Novasports5

22:00 Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ Novasports2

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου