Αθλητικές μεταδόσεις: Με Παναθηναϊκός-Μακάμπι, Κύπελλο και δράση στην Ευρώπη

Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Euroleague σ’ ένα κλασικό ντέρμπι. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα έχει οριστεί στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, σέντρα στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας γίνεται σήμερα με τρία ματς. Στις 16:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ηρακλή, στις 18:00 ο Παναιτωλικός θα παίξει κόντρα στην Ελλάδα Σύρου, ενώ στις 20:00 η Κηφισιά κοντράρεται με την Athens Kallithea. Όλα τα ματς θα καλυφθούν από την Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Εκπομπή 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέβιτσε – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League 2025-26 19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Τρέντο Euroleague 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Νάπολι Serie A 2025-26 20:00 Novasports Extra 1 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Euroleague 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια Euroleague 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά - Athens Kallithea FC Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι 21:00 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague 21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης Euroleague 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup 2025-26 21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague 21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Ντουμπάι Euroleague 21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών 21:45 Novasports 5HD Παρί - Αναντολού Εφές Euroleague 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Μίλαν Serie A 2025-26 21:45 ΕΡΤ Sports 1 Γκλαντμπαχ – Καρλσρούη Κύπελλο Γερμανίας 22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε Euroleague 22:10 ΕΡΤ Sports 2 Γαλλία – Γερμανία UEFA Women's Nations League 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Νιου Γιορκ Νικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 02:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ατλέτικο Μινέιρο - Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε Copa Sudamericana 2025

Διαβάστε επίσης