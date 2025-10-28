Αθλητικές μεταδόσεις: Με Παναθηναϊκός-Μακάμπι, Κύπελλο και δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10).

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Κλασικό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Euroleague σ’ ένα κλασικό ντέρμπι. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα έχει οριστεί στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, σέντρα στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας γίνεται σήμερα με τρία ματς. Στις 16:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ηρακλή, στις 18:00 ο Παναιτωλικός θα παίξει κόντρα στην Ελλάδα Σύρου, ενώ στις 20:00 η Κηφισιά κοντράρεται με την Athens Kallithea. Όλα τα ματς θα καλυφθούν από την Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – Ηρακλής

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

17:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n

Εκπομπή

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Λέβιτσε – ΑΕΚ

FIBA Basketball Champions League 2025-26

19:30

Novasports 5HD

Πανιώνιος – Τρέντο

Euroleague

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ

Κύπελλο Γερμανίας 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Λέτσε – Νάπολι

Serie A 2025-26

20:00

Novasports Extra 1

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν

Euroleague

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:00

Novasports 2HD

Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια

Euroleague

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά - Athens Kallithea FC

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

20:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι

21:00

Novasports 6HD

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague

21:00

Novasports 4HD

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης

Euroleague

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ

Saudi King Cup 2025-26

21:15

Novasports Prime

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

21:30

Novasports Start

Μπασκόνια – Ντουμπάι

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Βάσας – Ολυμπιακός

Champions League Ανδρών

21:45

Novasports 5HD

Παρί - Αναντολού Εφές

Euroleague

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Αταλάντα – Μίλαν

Serie A 2025-26

21:45

ΕΡΤ Sports 1

Γκλαντμπαχ – Καρλσρούη

Κύπελλο Γερμανίας

22:00

Novasports 2HD

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε

Euroleague

22:10

ΕΡΤ Sports 2

Γαλλία – Γερμανία

UEFA Women's Nations League

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Νιου Γιορκ Νικς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

02:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ατλέτικο Μινέιρο - Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε

Copa Sudamericana 2025

