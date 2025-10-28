Αθλητικές μεταδόσεις: Με Παναθηναϊκός-Μακάμπι, Κύπελλο και δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10).
Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Euroleague σ’ ένα κλασικό ντέρμπι. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα έχει οριστεί στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.
Παράλληλα, σέντρα στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας γίνεται σήμερα με τρία ματς. Στις 16:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ηρακλή, στις 18:00 ο Παναιτωλικός θα παίξει κόντρα στην Ελλάδα Σύρου, ενώ στις 20:00 η Κηφισιά κοντράρεται με την Athens Kallithea. Όλα τα ματς θα καλυφθούν από την Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΟΦΗ – Ηρακλής
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
17:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n
Εκπομπή
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Λέβιτσε – ΑΕΚ
FIBA Basketball Champions League 2025-26
19:30
Novasports 5HD
Πανιώνιος – Τρέντο
Euroleague
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ
Κύπελλο Γερμανίας 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Λέτσε – Νάπολι
Serie A 2025-26
20:00
Novasports Extra 1
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν
Euroleague
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:00
Novasports 2HD
Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια
Euroleague
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Κηφισιά - Athens Kallithea FC
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
20:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
21:00
Novasports 6HD
Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague
21:00
Novasports 4HD
Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης
Euroleague
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ
Saudi King Cup 2025-26
21:15
Novasports Prime
Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
21:30
Novasports Start
Μπασκόνια – Ντουμπάι
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Βάσας – Ολυμπιακός
Champions League Ανδρών
21:45
Novasports 5HD
Παρί - Αναντολού Εφές
Euroleague
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Αταλάντα – Μίλαν
Serie A 2025-26
21:45
ΕΡΤ Sports 1
Γκλαντμπαχ – Καρλσρούη
Κύπελλο Γερμανίας
22:00
Novasports 2HD
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε
Euroleague
22:10
ΕΡΤ Sports 2
Γαλλία – Γερμανία
UEFA Women's Nations League
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Νιου Γιορκ Νικς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
02:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ατλέτικο Μινέιρο - Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε
Copa Sudamericana 2025