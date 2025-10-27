Euroleague: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 3ης διαβολοβδομάδας - Πότε παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός
Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της τρίτης «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague – Πότε και που παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός.
Με «διπλή» εβδομάδα συνεχίζεται η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Τρίτη (28/10, 21:15) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, ενώ την Παρασκευή (31/10, 20:00) κοντράρεται με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο.
Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, έχει δύο εντός έδρας ματς, καθώς την Τετάρτη (29/10, 21:15) παίζει με τη Μονακό, ενώ την Παρασκευή (31/10, 21:15) αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται και το Eurocup, όπου υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Τρίτη (28/10, 19:30) την Τρέντο, ενώ ο Άρης παίζει εκτός έδρας με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (21:00).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 28 Οκτωβρίου
- 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Τρέντο Novasports5
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 ΕuroLeague: Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια Novasports2
- 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Novasportsextra1
- 21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης Betsson Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο Novasports3
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports6
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Ντουμπάι Novasports Start
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Αναντολού Εφές Novasports5
- 22:00 EuroLeague: Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ Novasports2
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Novasports4
- 20:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Μπουργκ Novasports Start
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μονακό Novasports Prime
- 21:45 EuroCup: Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Novasports5
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν Νovasports Start
- 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Νovasports2
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Νovasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Νovasports5
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ντουμπάι Νovasports6
- 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime
- 00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
- 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
- 20:00 EuroLeague: Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Novasports6
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Novasports Start
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime