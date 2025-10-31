Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: «Ανάσανε» μετά από κακοποίηση του μπάσκετ

Αγώνας που θα ξεχαστεί γρήγορα στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Σε μια αναμέτρηση που δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί… κακοποίηση του αθλήματος, σε επίπεδο θεάματος, η ελληνική ομάδα ανέβηκε στις 5 νίκες με το 62-58.

Η τρίτη περίοδος είναι ενδεικτική, καθώς το σκορ ήταν 11-4 σε εκείνο το δεκάλεπτο. Όταν και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να περάσουν μπροστά και να φτάσουν τελικά στη νίκη.

Ο Βεζένκοφ με 14 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών. Ο Ντόρσεϊ πέτυχε 11, ενώ ο Μιλουτίνοφ έβαλε 10. Μπλέικνι 13, Μάλκολμ και Μίσιτς από 10 για τους ηττημένους.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν κλειστό, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ορεξάτο τον Ντόρσεϊ και τους οδήγησε επιθετικά, με τους Ισραηλινούς να προηγούνται 18-21 στο 10’.

Οι Ισραηλινοί μπήκαν καλύτερα στη δεύτερη περίοδο και έφτασαν μέχρι το +10 (22-32). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μάζεψε τη διαφορά μέχρι τους 3, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 33-39.

Το τρίτο δεκάλεπτο έμοιαζε με… κακοποίηση του αθλήματος. Οι δύο ομάδες «έσπασαν» τα καλάθια και αυτό το στυλ παιχνιδιού βόλεψε τον Ολυμπιακό που ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά (42-41) στο 28’. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 44-43, με τους φιλοξενούμενους να βάζουν 4 πόντους μόλις!

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το ντέρμπι και το κακό θέαμα συνεχίστηκαν. Ο Μίσιτς ισοφάρισε σε 58-58, ο Μιλουτίνοφ έδωσε προβάδισμα 2 πόντων στον Ολυμπιακό, για να ακολουθήσει σερί λαθών και τελικά να πάρει τη νίκη η ελληνική ομάδα με βολές του Βεζένκοφ (62-58).

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.