Euroleague: Ο Πέρεζ στο Παρί - Παναθηναϊκός

Μια πολύ δύσκολη, κρίσιμη και συνάμα απαιτητική εβδομάδα ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" θα προπονηθεί το πρωί της Δευτέρας (10/11) στο Telekom Center Athens και εν συνεχεία θα αναχωρήσει για Παρίσι, όπου το βράδυ της Τρίτης (11/11) θα αντιμετωπίσει την Παρί, ενώ το βράδυ της Πέμπτης θα βρίσκεται στη Μαδρίτη για την αναμέτρηση με την Ρεάλ.

Η EuroLague σήμερα το πρωί ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αυριανή αναμέτρηση στη Γαλλική πρωτεύουσα. Αυτοί θα είναι οι Mιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Αρνάου Πάντρος (Ισπανία).

Διαβάστε επίσης