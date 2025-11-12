Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (12/11).
Μία ακόμα εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στις 21:15 υποδέχεται την Ζαλγκίρις. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Παράλληλα, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα για τη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (12/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μπεν Σέλτον - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ
Nitto ATP Finals 2025
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κιουταϊσι – Περιστέρι
FIBA Europe Cup 2025-26
17:00
Mega News
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
19:00
Novasports 4HD
Μπεσίκτας – Τρέντο
Eurocup 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ
Nitto ATP Finals 2025
19:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Κροατία
Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
19:30
COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ – Ρίγα
FIBA Basketball Champions League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
21:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
CEV Champions League 2026
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας
Euroleague
21:30
Novasports Start
Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν
Euroleague
21:30
Novasports 5HD
Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα
Euroleague
21:30
Novasports 4HD
Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος
Eurocup 2025-26
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Γιανίκ Σίνερ - Αλεξάντερ Ζβέρεφ
Nitto ATP Finals 2025
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός
Champions League Ανδρών
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Νιου Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια