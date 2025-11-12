Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (12/11).

Newsbomb

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις
Δοκιμασία για τους "ερυθρόλευκους"
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ακόμα εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στις 21:15 υποδέχεται την Ζαλγκίρις. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα για τη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (12/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπεν Σέλτον - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ

Nitto ATP Finals 2025

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Κιουταϊσι – Περιστέρι

FIBA Europe Cup 2025-26

17:00

Mega News

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

19:00

Novasports 4HD

Μπεσίκτας – Τρέντο

Eurocup 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ

Nitto ATP Finals 2025

19:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Κροατία

Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

19:30

COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΕΚ – Ρίγα

FIBA Basketball Champions League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

CEV Champions League 2026

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

21:30

Novasports Start

Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν

Euroleague

21:30

Novasports 5HD

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα

Euroleague

21:30

Novasports 4HD

Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος

Eurocup 2025-26

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Γιανίκ Σίνερ - Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Nitto ATP Finals 2025

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός

Champions League Ανδρών

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Νιου Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ ζητώντας του να δώσει χάρη στον Μπίμπι

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 70χρονη εντός του καταστήματός της

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πλαίσιο για τις «Golden Visa» - Τι αλλάζει για τους επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Υπολογίστε πόσα χρήματα θα πάρετε

13:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανός υπουργός Υγείας: «Δεν διεκδικώ τη θέση του Στάρμερ» - Φουντώνουν οι φήμες για «πραξικόπημα»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το ραδιόφωνο του Στρατού ο υπουργός Άμυνας - Ενέργεια μίας «κυβέρνησης που φοβάται την κριτική» λέει η αντιπολίτευση

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με μια σοβαρά τραυματία - Αναβάτης μοτοσικλέτας έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων: 10.454 νέες κατοικίες, 12 παιδικοί σταθμοί, 4 φοιτητικές εστίες, 3 γηροκομεία για στρατιωτικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη - Συμφωνήσαμε στην άμεση διευθέτηση λεπτομερειών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε ο πρωθυπουργός

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ