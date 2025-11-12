Euroleague, Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις: «Μάχη» κορυφής στο ΣΕΦ - Η ώρα και το κανάλι

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο τους σερί, μετά τις εντός έδρας νίκες απέναντι σε Χαποέλ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Κίναν Έβανς να κάνει ντεμπούτο στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Καρδίτσα, με τον Αμερικανό γκαρντ να βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα για τη μάχη με τους Λιθουανούς. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Από την πλευρά της, η Ζαλγκίρις δείχνει φέτος εξαιρετικά ανταγωνιστική και παραμένει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, πραγματοποιώντας ίσως την καλύτερη εκκίνησή της των τελευταίων ετών. Ο κόουτς Μασιούλις, ωστόσο, ταξίδεψε στον Πειραιά με προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον πρώην «ερυθρόλευκο» Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος, που αντιμετωπίζει τραυματισμό.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της Τετάρτης (12/11):

21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports Prime)

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (Novasports 5HD)

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2

Ζάλγκιρις 7-2

Ερυθρός Αστέρας 7-3

Ολυμπιακός 6-3

Μονακό 6-4

Βαλένθια 6-4

Παναθηναϊκός AKTOR 6-4

Μπαρτσελόνα 5-4

Μπάγερν 5-4

Ρεάλ 5-5

Φενέρμπαχτσε 5-5

Βίρτους Μπολόνια 5-5

Αρμάνι Μιλάνο 4-5

Παρί 4-6

Ντουμπάι 4-6

Παρτίζαν 4-6

Αναντολού Εφές 3-7

Μπασκόνια 3-7

Βιλερμπάν 2-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

