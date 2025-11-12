«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφει ο αθλητικός Τύπος της Τετάρτης (12/11).
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντικό «διπλό» πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Παρίσι, μια και επικράτησε 101-95 της Παρί, με τον Κένεθ Φαρίντ να αποτελεί την… αποκάλυψη. Ο Αμερικάνος σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με νταμπλ νταμπλ και οι «πράσινοι» σήκωσαν «Αψίδα θριάμβου» στην «Πόλη του Φωτός».
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά και ζητούν «Ερευνήστε και τιμωρήστε τον», τη στιγμή που πάει «Φουλ για δεξί μπακ». Από την άλλη, στον Ολυμπιακό «Έχουν δέσει» οι Ρέτσος και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
08:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT