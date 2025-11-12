Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR 95-101: Μαγικό ντεμπούτο Φαρίντ, μαγικό διπλό Παναθηναϊκού

Αποστολή στο Παρίσι

Ο Παναθηναϊκός των χιλίων προβλημάτων, ο Παναθηναϊκός που θυμίζει... νοσοκομείο, βρήκε το κουράγιο, βρήκε τις λύσεις, βρήκε το ψυχικό σθένος και πήρε ένα τεράστιο διπλό (95-101) μέσα στη Γαλλία. Και μέσα σε όλα βρήκε και σέντερ. Ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα έκανε... όργια στο παρκέ του Παλέ Ντε Μπερσί και τελείωσε την αναμέτρηση με ένα τεράστιο double-double, έχοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες.

Όμως δεν ήταν μόνο ο Φαρίντ. Ήταν ο Κέντρικ Ναν που τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ήταν ο Κώστας Σλούκας (11π, 3ρ, 7α) που έγραψε και πάλι ιστορία, ήταν ο Ντίνος Μήτογλου (17π, 5ρ, 4α, 2κλ) που βρήκε τον εαυτό του, ήταν ο Τι Τζέι Σορτς (11π, 6α) που έβγαλε στο παρκέ μέρος των πραγματικών του δυνατοτήτων και έδωσε πολλές λύσεις, ειδικά τη στιγμή που η μπάλα "έκαιγε".

Πλέον, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 6-4 και ετοιμάζεται για την "τιτανομάχια" της Μαδρίτης. Όπου παρά την κούραση και τα προβλήματα θα πάει για το δεύτερο κολλητό διπλό.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός μπήκε στον αγώνα κάνοντας ότι ακριβώς δεν έπρεπε να κάνει. Ε΄δώσε γήπεδο στην Παρί, της έδωσε το δικαίωμα να τρέξει και σε συνδυασμό με τις δικές του κακές επιθετικές επιλογές οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 8-2. Ο Εργκίν Αταμάν είχε “ρίξει” στο παρκέ τον Τι Τζέι Σορτς από το ξεκίνημα μιας και ο Αμερικανός ήξερε καλά τα κατατόπια. Ο Σορτς ήταν ο παίκτης που έκανε παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και ο άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στο… γκάζι για να μπουν οι “πράσινοι” στο παιχνίδι. Με δικό του καλάθι το σκορ έγινε 8-6, ενώ ο Χουάντσο με τρίποντο μείωσε στον πόντο, 10-9. Ο Ερέρα απάντησε με το ίδιο νόμισμα και ο Οσμάν, με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα έκανε το 13-11 αλλά έχασε την τρίτη συνεχόμενη βολή του και την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο.

Φοβερός Φαρίντ από το ξεκίνημα

Ο Φαρίντ ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό και δεν ήταν υπερβολή. Ήταν εκεί σε κάθε ριμπάουντ, είχε ήδη δύο τάπες και τελείωνε τις φάσεις του. Οι “πράσινοι” πήγαιναν πολύ μέσα στο κάλαθοι, πήγαιναν στις επαφές, αλλά ήταν άστοχοι από τη γραμμή των βολών με αποτέλεσμα να μη μπορούν να αλλάξουν τον ρυθμό του αγώνα. Ο Ίφι έκανε τα.. δικά του και ο ταγέ έδωσε αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του, 20-15. Ο Αταμάν που είχε αποσύρει τον Φαγέ δεν το πολυσκέφτηκε και τον έριξε και πάλι στο παρκέ και ο ενός σέντερ του “τριφυλλιού” τον δικαίωσε. Με τις άμυνες να έχουν πάει.. .περίπατο, ο Φαρίντ προσπαθούσε και στις δύο πλευρές και οι Ναν και γκραντζ απαντούσαν στις “βόμβες” των γηπεδούχων με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 28-27.

Σλούκας για… φίλημα

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά, αφού ο Κέντρικ Ναν “χτύπησε” και πάλι από τα 6.75, με τον ρυθμό στο ματς να είναι… τρελός και αυτό να συμφέρει ξεκάθαρα την Παρί. Ο Μόργκαν απάντησε σε χρόνο dt με το ίδιο νόμισμα και όσο ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερνε να βάλει χαλινάρι στην Παρί τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Ο Φαρίντ συνέχιζε να είναι εντυπωσιακός σε άμυνα και επίθεση (3 τάπες, 3 ριμπάουντ, 7 πόντοι) και ο Σλούκας με τρίποντο έκανε το 32-33, στο 12’. Ο Σλούκας ήταν σε εξαιρετική βραδιά και αυτά ήταν τα ευχάριστα για τον Παναθηναϊκό. Με τον αρχηγό να σκοράρει και να μοιράζει το παιχνίδι οι “πράσινοι” ξεκίνησαν να σοβαρεύονται… επικίνδυνα.

Το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός και ο… Χουάντσο

Σερί 2-10 και ο Παναθηναϊκός ήταν στο 34-43. Οι “πράσινοι” είχαν αρχίσει να παίζουν άμυνα κανονική, ο Μήτογλου στο “5” έκανε καταπληκτική δουλειά, ο Σαμοντούροβ στο “4” ήταν άκρως ουσιαστικός και με καλάθι του Μήτογλου από τη γωνία το σκορ έγινε 36-47, τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους. Η Παρί, ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησε να αντεπιτίθεται με τον γνωστό τρόπο της ο Παναθηναϊκός όμως κρατούσε το προβάδισμα. Οι “πράσινοι” συνέχισαν να προσπαθούν στην άμυνα τους, καθώς στην επίθεση έχασαν τη συνέπεια τους με αποτέλεσμα η Παρί να μειώσει σε 40-48, 1:21 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η Παρί μείωσε ακόμα περισσότερο, 43-48, αλλά ο Χουάντσο με τρίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου έδωσε και πάλι προβάδισμα 9 πόντων στην ομάδα του, 43-52.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελείωμα του ημιχρόνου βρήκε τον Παναθηναϊκό να έχει 8/13 τρίποντα (61.5%) και 16 ασίστ για 6 λάθη.

Η μπαγκέτα στα χέρια των Γάλλων

Με ένα γρήγορο 5-0 η Παρί μπήκε και πάλι για τα καλά στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 48-52 με τον Παναθηναϊκό να βάζει και πάλι δύσκολα στον εαυτό του. Ο Φαρίντ συνέχιζε να κάνει δουλειά για περισσότερους από ένα και ο Ίφι με ένα ακόμα τρελό τρίποντο μείωσε στους 3 πόντους, 51-54. Ο Ναν από τη δεύτερη περίοδο είχε ξεκινήσει να “ζεσταίνεται” για να κάνει το 51-57, αλλά οι “πράσινοι” κόλλησαν για τα καλά στην επίθεση τους. Χωρίς σωστές αποστάσεις, χωρίς κίνηση και χωρίς κυκλοφορία της μπάλας, η Παρί έτρεξε το γήπεδο, έπαιξε το μπάσκετ της και σε συνδυασμό με τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ (13) που κέρδισε “πλήγωσε” τον Παναθηναϊκό. Λίγο μετά τα μισά της τρίτης περιόδου το σκορ είχε γίνει 57-61, με την Παρί να έχει πάρει στα χέρια της τον έλεγχο του αγώνα. Μάλιστα με καλάθι του Εμπαγέ, 3:29 για το τέλος της περιόδου οι Γάλλοι πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά από το ξεκίνημα του αγώνα με 63-61, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ.

Οι αλλαγές στους ψηλούς έδωσαν ρυθμό

Ο Αταμάν πέρασε στο παρκέ και πάλι τον Φαρίντ, πέρασε και τον Μήτογλου στο “4” και οι “πράσινοι” άρχισαν να βρίσκουν και πάλι ρυθμό. Ο Αγαγί μπορεί να έκανε τη ζημιά στους “πράσινους” ο Μήτογλου όμως με τρίποντο και ο Σλούκας με δύο πόντους στον αιφνιδιασμό έκαναν το 70-70, 1:12 πριν το τέλος της περιόδου. Το σερί του “τριφυλλιού” έφτασε το 0-7 με δύο βολές από τον Ντίνο Μήτογλου, με τις δύο ομάδες να “κλείνουν” την περίοδο ισόπαλες, 72-72.

Αξιοσημείωτο ότι οι Γάλλοι έφτασαν τα 16 επιθετικά ριμπάουντ στο τέλος της τρίτης περιόδου, αριθμός που αποτελεί τον μέσο όρο τους στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις.

Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι έγινε… ροντέο. Η Παρί έβγαλε στο παρκέ την επιθετική φύση με τους Ουατάρα και Ρόμπινσον να “πυροβολούν” από παντού και τους “πράσινους” να βλέπουν τον Μήτογλου να… ανεβαίνει δραστικά και να γίνει λύσεις. Ο Παρί με τρίποντο του Ουατάρα κατάφερε να προηγηθεί με 4 πόντους, 81-77, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν και 4ο συνεχόμενα τρίποντο με τον Ερέρα. Ο Παναθηναϊκός όμως συνέχιζε να είναι… ζωντανός καθώς με Φαρίντ και Μήτογλου “χτυπούσε” μέσα από το καλάθι, με τον Ρόμπινσον να παίρνει και πάλι τρεις βολές… τσίρκο και να κάνει το 87-86, 4:40 πριν το τέλος του αγώνα. Στο σημείο αυτό ο Σορτς ανέλαβε δράση και μαζί με τον Ναν το πήραν… πάνω τους, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης προηγούμενος με 89-95 και ουσιαστικά να “κλειδώνει” την νίκη.

Τα Δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101

Συνολικά στατιστικά αναμέτρησης

Διαβάστε επίσης