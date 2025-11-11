Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας έγραψε ιστορία

Ο Κώστας Σλούκας έγραψε και απόψε ιστορία και συνεχίζει να τρελαίνει τους πάντες και τα πάντα στη EuroLeague.

Και γιατί να σταματήσει το μπάσκετ; Ο Σλούκας συνεχίζει ακάθεκτος να τρελαίνει τους πάντες και τα... πάντα στη EuroLeague και λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της νέας του συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό έγραψε και πάλι ιστορία.

Στο παιχνίδι με την Παρί κατάφερε να βάλει το ένα τρίποντο που ήθελε (για το 32-33 στο δεύτερο δεκάλεπτο) για να προσπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη (στα τρίποντα) και να γίνει ο μοναδικός Έλληνας παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ τριών πόντων στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, έφτασε τα 519 εύστοχα σουτάροντας με το τρομερό ποσοστό του 39,6% (από τα συνολικά 1.310), αφήνοντας εκτός 10άδας τον προπονητή της Εθνικής και προπονητή της Μονακό, ο οποίος έμεινε στην 11η θέση με 518 εύστοχα και 32,1%.

Φέτος, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μετράει μόλις 9 εύστοχα από τα συνολικά 28 τρίποντα (32,1%), όντας στην 70ή θέση μαζί με άλλους 12 παίκτες. Όσο για την περσινή σεζόν, ο Σλούκας είχε 52 εύστοχα (από τα 121), σουτάροντας με 36,6%, όσο ακριβώς και ο Τσεντί Οσμάν.

