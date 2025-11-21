Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Πορτογαλία για επέμβαση ο Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως ο Ματίας Λεσόρ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκαταστήσει το πρόβλημα στο πόδι του.

Η μεγάλη απόφαση για τον Ματίας Λεσόρ είναι γεγονός, καθώς όπως ενημέρωσε επίσημα ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο Γάλλος σέντερ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει το πρόβλημα στο πόδι του και να βάλει τέλος σε ένα ζήτημα που θα τον έχει -πλέον- αφήσει για παραπάνω από ένα χρόνο εκτός δράσης.

Ο Λεσόρ θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου στην Πορτογαλία συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Τριφυλλιού, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο, προκειμένου να κάνει αρθροσκοπική επέμβαση. από τον Ολλανδό καθηγητή Νικ Φαν Ντάικ.

Η ενημέρωση των πράσινων:

«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι' αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».

