Παναθηναϊκός: Διατήρησε το απόλυτο και παραμένει στην κορυφή της Α1 Γυναικών

Οι «πράσινες» είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Παναθλητικός έδειξε ένα αξιόμαχο πρόσωπο, επέστρεψε από το -17 (48-31), μειώνοντας στο καλάθι (60-58), αλλά ο Παναθηναϊκός είχε την ψυχραιμία και το «καθαρό» μυαλό για να ξεφύγει και πάλι, φτάνοντας μέχρι το +22 (85-63).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-29, 44-54, 60-72, 87-68.

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (Νάνακος): Ράνσομ 9 (1), Μάντζου 5 (1), Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 6 (2), Βασιλείου 2, Άνταμς 7, Γκέλντοφ 15, Σύρπα 5, Μόρις 19.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14 (1), Κωτούλα, Μπράουν 18 (4), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 4, Πολυμένη, Βίτολα 12 (1), Χατζηλεοντή 15 (1), Κριμίλη 7 (1), Χατζηγιακουμή, Υφαντοπούλου, Πρινς 17.

